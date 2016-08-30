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20
文娱
2016.8.30 星期二
图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是因为太特别
楚天都市报讯 29日凌晨，陈乔恩发文感叹未嫁的女孩只因太特别，所以老天爷要她等等。随后，舒淇也转发了该文，表示赞同。
陈乔恩在微博上传出一张自己的美照，并附文称“这女孩太特別了，她得等等，因为我得给她找个特别的，我明白”，疑在回应网友频频催嫁的关心，并表明自己是因为够特别上天才让她多等待，直到找到最适合她的白马王子。也许是因为作为同被“催嫁”的演艺圈“大龄剩女”，舒淇似乎对此也感同身受，转发该文并附文“嗯啊”。
对此，网友纷纷为女神们的自信和开朗点赞：“他得有时间变得足够美好才配得上你”、“希望早点出现那个懂你的人”、“只要是对的人，迟一点又有什么关系”、“你值得最好的，你的那个最好的他，一定会来的。”
新浪