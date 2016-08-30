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第19版 家庭百事
·连 载 洹河梦 26
·连载 安史之乱 19
·图文：给婆婆大人发奖金
·你那么厉害我惹不起
·饭桌成诗
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饭桌成诗
19
家庭百事
2016.8.30 星期二
饭桌成诗
楚天都市报讯 □武汉胡世芳
一日晚餐，上了满满的一桌菜。待大家坐定之后，我那上初二爱作诗的外孙女已“七步”成诗了。
她首先用筷子剥开一盘红烧鳊鱼的肚皮，挑出鱼刺，然后掀起我的汗衫，念道：姥爷多瘦骨。接着在蒸笼上夹出一只蒸蟹续句：姥姥爱横行。接下来在一盘炒青豆上拨弄了几下，念出了第三句：爸爸喜圆滑，最后把一碗苋菜推到桌边：妈妈易红颜。
饭桌上的诗，立即引起了我本人的咧嘴，老伴的瞪眼，女婿的搔头，女儿的低眉。最后的总评是：一桌人爽朗的笑声。