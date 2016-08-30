查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 家庭百事 ·连 载 洹河梦 26 ·连载 安史之乱 19 ·图文：给婆婆大人发奖金 ·你那么厉害我惹不起 ·饭桌成诗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 连 载 洹河梦 26 · 连载 安史之乱 19 · 图文：给婆婆大人发奖金 · 你那么厉害我惹不起 · 饭桌成诗 19 家庭百事 2016.8.30 星期二 饭桌成诗 楚天都市报讯 □武汉胡世芳



一日晚餐，上了满满的一桌菜。待大家坐定之后，我那上初二爱作诗的外孙女已“七步”成诗了。

她首先用筷子剥开一盘红烧鳊鱼的肚皮，挑出鱼刺，然后掀起我的汗衫，念道：姥爷多瘦骨。接着在蒸笼上夹出一只蒸蟹续句：姥姥爱横行。接下来在一盘炒青豆上拨弄了几下，念出了第三句：爸爸喜圆滑，最后把一碗苋菜推到桌边：妈妈易红颜。

饭桌上的诗，立即引起了我本人的咧嘴，老伴的瞪眼，女婿的搔头，女儿的低眉。最后的总评是：一桌人爽朗的笑声。





