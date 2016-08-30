查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 家庭百事 ·连 载 洹河梦 26 ·连载 安史之乱 19 ·图文：给婆婆大人发奖金 ·你那么厉害我惹不起 ·饭桌成诗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 连 载 洹河梦 26 · 连载 安史之乱 19 · 图文：给婆婆大人发奖金 · 你那么厉害我惹不起 · 饭桌成诗 19 家庭百事 2016.8.30 星期二 连 载 洹河梦 26 楚天都市报讯 张立功 著长江文艺出版社



1998年，陈新徐仲夫妻俩搬进了复式楼。去年，他们的儿子被保送到北京大学数学系

陈新后来曾傻傻地问我：“张台，像我这样的人，平时同您讲话的机会都非常少，我也从来没向您提过任何要求，您为什么总会记着像我这样的老实人？”

我听后笑了说：“傻丫头，我不听你对我怎么说，看的是你平时怎么做。是的，你从来没给台里提过什么要求，但不等于你没有需求，如果我不主动点，等你来求我时，那我不就太被动了？”

第二天，陈新怀揣借调信到了青岛。当他们夫妻俩向开发区主任提出调离申请时，主任感到很突然。主任说：“我们一直商量要调你陈新来青岛的呀，并且早就定了要给你们俩分一套新宿舍。你们说，还有没有商量的余地？”

徐仲诚恳地说：“主任，谢谢你们的关心，我老家是湖北竹山县，我父母在湖南衡阳。我调回武汉，一是回到故乡，二是去看父母也近些。再说，陈新来青岛之前，楚天台已经分给我们一套两居室。”

主任遗憾地摇摇头说：“我们不能怪楚天台挖墙脚，只怪我们的人办事太不果断。”

就这样，我们把徐仲抢到楚天台。1998年，他们夫妻俩搬进了复式楼。去年，他们的儿子被保送到北京大学数学系学习。目前，徐仲任湖北电视数字频道副总监。

1994年9月，我在省委党校学习3个月，与时任省广播电视发射台台长的罗其伟（后任局总工）共住一间宿舍。他们台在汉口广电大院翻盖了一栋新宿舍大楼，除还建老住户和龟山台职工分配外，所剩无几。我和罗台长关系一直很好，天天公他的关，他没法子，只好答应卖给楚天台一套2室1厅房子，每平方米2千元，需付15万元。当时，台里事业发展快，投资巨大，连几台采访用的索尼录音机都买不了，更别说这么大一笔预算支出。为解决资金难题，我们在武汉杂技厅策划了一场活动——“中国风云音乐榜颁奖晚会”。活动结束后，台里净赚23万多元，超出我预计进账20万元的计划。台里用这笔钱付了15万元房款，又用5万元购进索尼录音机10部。

新宿舍钥匙拿到行政办公室后，我从党校请假回台，找荣江涛谈话。荣江涛时任新闻中心副主任，他一进我办公室就小声地问：“张台，今天早新闻是我当班，感觉应该是没出什么问题呀。”我自嘲道：“我这个人真是名声不好，好像叫谁来就是批评谁。请坐，今天叫你来，是想问问你的终身大事。同你一起进台的同志，都先后结了婚，我时常为你着急。前不久，听说你在和今年5月新招进的主持人赵业勤（湖北医学院毕业，现任农村广播副总监）谈恋爱。我非常高兴。想知道你俩关系进展如何。”

荣江涛很不好意思地回答：“进展情况……似乎还好吧。”“你经常值早班，台里为你在这个大院里买好一套2室1厅的住房，75平方米，在2楼。”

下期预告：还是那句老话，等到你找我时，我就太被动了





