查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 ·暑期工结束了 定岗金何时退 ·社区运动场建好后为啥迟迟不开放 ·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 · 暑期工结束了 定岗金何时退 · 社区运动场建好后为啥迟迟不开放 · 图文：高楼顶层漏水居民家中摆满 · 市民之声 18 跑腿 2016.8.30 星期二 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

洪山区邢女士：我住在珞狮南路188号博文花园。最近一个星期，我们小区隔几天就停水，也没有得到提前通知。前几天我做饭做到一半，突然就没水了，严重影响了居民的正常生活。

武汉市水务集团：因附近供水管道改迁，为配合施工，珞狮南路片区居民计划停水。此前该集团已在媒体上做过预告，且通知到各社区和物业，为此带来的不便，敬请居民谅解。

武昌区何女士：在徐东大街沿线的徐东路、徐东村等几个公交候车亭等车时，看到广告牌上贴满了“牛皮癣”小广告，有的路边的石头柱子上也被贴得到处都是，非常影响市容。

武昌区城管委：已通知工作人员将小广告清除干净。同时会加大执法力度，依法对乱贴小广告者进行处罚。

楚天都市报记者揭明玥





