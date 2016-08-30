黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第18版 跑腿
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
楚天都市报电子版
----  
 
18 跑腿 2016.8.30 星期二
图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
    楚天都市报讯 图为：家中漏水吊顶已垮
    图为：居民家中都是接水的盆

    近日，家住江汉区后湖大道的任女士反映，她家住在17栋顶楼，入住后房子一直断断续续漏水，物业找人修过之后依然漏水，现在家里到处用盆子接水。
    楚天都市报记者在任女士家中看到，餐厅、卧室、厨房、卫生间摆满了用于接水的脸盆，房顶上部分墙面起泡，还有不少渗水痕迹。
    任女士介绍，2009年她入住后，发现房子陆续渗水，下雨天慢慢渗，天晴后开始滴水，夜里她只好挪到不漏水的地方睡。她曾多次向物业反映，每年修修补补，但渗水还是没有消失。去年7月，社区居委会、小区业委会和物业三方出资近2万元，与一家防水工程公司签下屋面维修合同，就屋面变形缝防水进行维修，但到了今年还是有渗水。
    小区物业人士介绍，防水工程公司工程保修期三年，今年再次发现漏水后，已多次找防水工程公司商量维修方案，但与业主没有协商一致。
    负责维修施工的防水工程公司负责人称，按照之前的维修合同，他们可以免费维修漏水处，但后期其他地方可能还会漏水，建议将房顶全部挖开，重新做一次防水，可是全部开挖产生的额外费用，不在保修范围内，这笔钱没人愿付，公司愿意配合维修。
    昨日，任女士称，目前业委会同意申请维修基金，但需征得整栋楼的三分之二的业主签名同意公示后再实施。
楚天都市报记者刘闪黄士峰


   