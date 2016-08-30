查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 ·暑期工结束了 定岗金何时退 ·社区运动场建好后为啥迟迟不开放 ·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 · 暑期工结束了 定岗金何时退 · 社区运动场建好后为啥迟迟不开放 · 图文：高楼顶层漏水居民家中摆满 · 市民之声 18 跑腿 2016.8.30 星期二 社区运动场建好后为啥迟迟不开放 楚天都市报讯 东湖生态旅游风景区东湖新城居民张先生反映，社区内的运动场修好了两三个月，一直上锁未对外开放，希望早点开放，方便居民健身。

昨日，楚天都市报记者来到该社区，在18栋门前看到一个篮球场大小的场地，四周安装了高高的护栏，场内修葺一新，既有篮球架，也有足球门。此外，场地地面还划了不少线。不过，运动场的大门紧关。在社区内，记者还看到另外一个老篮球场。

东湖新城社区居委会工作人员介绍，运动场是街道在社区建设的一项便民设施，主体工程建好后，之所以未向居民开放，是因为运动场周边一些收尾工作还没有做，上周验收没有通过，尚未移交给社区。目前，社区已与施工方沟通，要求他们尽快做好，预计9月份运动场就可以免费开放。 楚天都市报记者刘闪





