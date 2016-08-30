查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第18版 跑腿
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第13版 : 经济
第14版 : 财经
第15版 : 养身
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 家庭百事
第20版 : 文娱
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第6版 : 评论
第7版 : 广告
第8版 : 福彩
·
黄金时代婚恋中心
·
图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
·
暑期工结束了 定岗金何时退
·
社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·
图文：高楼顶层漏水居民家中摆满
·
市民之声
18
跑腿
2016.8.30 星期二
暑期工结束了 定岗金何时退
楚天都市报讯 经人力资源公司介绍打暑期工，交了200元定岗金给公司，如今暑期工打完了，定岗金却不知何时能退。昨日，大四的彭同学说，她打电话给公司负责人，还被挂断电话。
彭同学介绍，暑期她经位于光谷创业街的武汉大邦人力资源有限公司介绍，到流芳一所高校继续教育学院当话务员，帮忙招生。公司还跟彭同学签订了一份“话务员”定岗协议书，约定彭同学交200元定岗金，如果能坚持工作到8月27日就退，退还时间为8月28日晚到9月1日晚。打工结束前两天，彭同学和其他同学打电话给公司相关负责人，问何时退定岗金。刚开始对方还接电话，后来就直接挂了。
昨日，楚天都市报记者找到这家公司，相关负责人刘先生说，因为学生来电太多，怕影响业务才挂电话。因为该继续教育学院的招生团队支付给公司的费用还没结算，要等公司收到款后，才能退同学们的定岗金。
楚天都市报记者满达李辉