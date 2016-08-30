查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 ·暑期工结束了 定岗金何时退 ·社区运动场建好后为啥迟迟不开放 ·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 · 暑期工结束了 定岗金何时退 · 社区运动场建好后为啥迟迟不开放 · 图文：高楼顶层漏水居民家中摆满 · 市民之声 18 跑腿 2016.8.30 星期二 图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 车主索赔遇难题 律师为其支招 楚天都市报讯 图为：车被压在护坡下，仅门露在外面



昨日市民汪女士反映，7月2日晚上，她的轿车停在汉阳区建桥街显正社区梅岩村小区路边时遭相邻小区垮塌护坡掩埋，至今快2个月，还有两辆私家车也被埋，也不知该向谁索赔。

昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，金桥半山花园小区一段长约10余米的斜坡和护栏发生垮塌，垮塌的泥土和护栏将相邻的梅岩村小区内三辆轿车埋在其中。三辆车都只露出部分车门。

被埋轿车车主汪女士介绍，7月2日晚上10时许，金桥半山花园小区的护栏和斜坡突然垮塌，将她的轿车和其他5辆车或砸或埋。三辆被砸埋较轻微的车子被清出。她和其他两位车主的车被埋很深，很难挖出。她想请人将车挖出，但无人敢接手，只好眼睁睁看着车子被埋至今。她找到金桥半山花园小区物业、开发商讨说法，但对方拒绝承担责任。她向保险公司索赔，保险公司目前给出的赔偿金额也远未达到她的预期。

护坡管理方金桥半山花园小区物业一位张姓主管表示，相关部门已将此次事故定性为自然灾害，她们对车主损失不承担责任。因担心次生事故，现场暂未清理。

建桥街道办事处安全办一位工作人员表示，街道已委托武汉市测绘研究院对此事进行调查，结论尚未出来。因为担心发生次生事故，所以现场暂未清理。至于车主的索赔问题，她建议走法律途径。

湖北首义律师事务所的吴正平律师表示，车主和相邻小区斜坡护栏管理者是相邻关系，根据《侵权责任法》的规定，作为斜坡护栏的所有者和管理者，相邻小区开发商和物业公司应对斜坡和护栏垮塌造成的损害后果承担责任。无论垮塌是否被认定为“不可抗力”，只要相邻小区一方不能证明自身无过失，就不能完全免责。车主将车停靠在有安全隐患的斜坡边，对自身过错也要承担相应责任。如果车主投保了商业险，可获得相应保险赔偿金。不足部分损失由车主和斜坡护栏管理方分担。 楚天都市报记者张万军





