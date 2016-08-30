十龄童近视几年飙至1400度女子怀孕五个月崴断了脚广告：动向新闻图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染武汉患者可获德专家视频会诊
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 第17版 健康
·十龄童近视几年飙至1400度
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·武汉患者可获德专家视频会诊
楚天都市报电子版
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17 健康 2016.8.30 星期二
我省试行“德中在线康复”项目
武汉患者可获德专家视频会诊
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金静）昨日，武汉脑科医院一间独立的治疗室内，70岁中风偏瘫的刘爹爹，与远在德国的首席康复治疗师视频连线，30分钟会诊后，德专家制定出治疗计划和训练任务，储存于爹爹的网络个人病历账户。
    协助连线的医院人士称，接下来爹爹可以在家里不受时间、地点限制，完成训练任务。此举可摆脱门诊挂号、候诊等传统就诊模式的麻烦。
    据悉，这是“德中在线康复”项目在我省首次试行。目前这一治疗模式仅适用于发病一个月后、能配合康复治疗的患者，项目将于9月19日正式运行，为患者提供8周的免费治疗。


   