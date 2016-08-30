查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·十龄童近视几年飙至1400度 ·女子怀孕五个月崴断了脚 ·广告：动向新闻 ·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染 ·武汉患者可获德专家视频会诊 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 十龄童近视几年飙至1400度 · 女子怀孕五个月崴断了脚 · 广告：动向新闻 · 图文：网购针灸器具 脚趾扎成感 · 武汉患者可获德专家视频会诊 17 健康 2016.8.30 星期二 我省试行“德中在线康复”项目 武汉患者可获德专家视频会诊 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员金静）昨日，武汉脑科医院一间独立的治疗室内，70岁中风偏瘫的刘爹爹，与远在德国的首席康复治疗师视频连线，30分钟会诊后，德专家制定出治疗计划和训练任务，储存于爹爹的网络个人病历账户。

协助连线的医院人士称，接下来爹爹可以在家里不受时间、地点限制，完成训练任务。此举可摆脱门诊挂号、候诊等传统就诊模式的麻烦。

据悉，这是“德中在线康复”项目在我省首次试行。目前这一治疗模式仅适用于发病一个月后、能配合康复治疗的患者，项目将于9月19日正式运行，为患者提供8周的免费治疗。





