十龄童近视几年飙至1400度女子怀孕五个月崴断了脚广告：动向新闻图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染武汉患者可获德专家视频会诊
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 第17版 健康
·十龄童近视几年飙至1400度
·女子怀孕五个月崴断了脚
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·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染
·武汉患者可获德专家视频会诊
楚天都市报电子版
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17 健康 2016.8.30 星期二
图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙通讯员陈敏陈舒）武汉一男子网购针灸器具，请理疗师上门扎针，导致左脚感染。前日，医生诊断疑是针具消毒不严格。
    前日，家住阅马场的王先生一瘸一拐到武汉市第三医院骨科二病区，称左脚肿了两周。接诊医师检查发现其左足踇趾感染。据王称，两周前左足第一跖趾关节处疼痛，听说针灸止疼效果好，就在网上买了一份新的针灸器具，让康复所理疗师上门来扎针灸，理疗师为他扎了阿是穴几天，左足就肿了起来。
    医生分析，感染原因是针灸消毒不严和家中环境不洁所致。扎针灸时，针具、针灸部位及操作者手指消毒不严，可能将体表或浅层软组织中细菌带入深层组织导致感染，人体足部寄居菌较多，更容易感染。市民做针灸最好到消毒条件良好的正规医院，减少不必要的风险。


   