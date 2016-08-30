查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·十龄童近视几年飙至1400度 ·女子怀孕五个月崴断了脚 ·广告：动向新闻 ·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染 ·武汉患者可获德专家视频会诊 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 十龄童近视几年飙至1400度 · 女子怀孕五个月崴断了脚 · 广告：动向新闻 · 图文：网购针灸器具 脚趾扎成感 · 武汉患者可获德专家视频会诊 17 健康 2016.8.30 星期二 图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙通讯员陈敏陈舒）武汉一男子网购针灸器具，请理疗师上门扎针，导致左脚感染。前日，医生诊断疑是针具消毒不严格。

前日，家住阅马场的王先生一瘸一拐到武汉市第三医院骨科二病区，称左脚肿了两周。接诊医师检查发现其左足踇趾感染。据王称，两周前左足第一跖趾关节处疼痛，听说针灸止疼效果好，就在网上买了一份新的针灸器具，让康复所理疗师上门来扎针灸，理疗师为他扎了阿是穴几天，左足就肿了起来。

医生分析，感染原因是针灸消毒不严和家中环境不洁所致。扎针灸时，针具、针灸部位及操作者手指消毒不严，可能将体表或浅层软组织中细菌带入深层组织导致感染，人体足部寄居菌较多，更容易感染。市民做针灸最好到消毒条件良好的正规医院，减少不必要的风险。





