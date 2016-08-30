查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·十龄童近视几年飙至1400度 ·女子怀孕五个月崴断了脚 ·广告：动向新闻 ·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染 ·武汉患者可获德专家视频会诊 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 十龄童近视几年飙至1400度 · 女子怀孕五个月崴断了脚 · 广告：动向新闻 · 图文：网购针灸器具 脚趾扎成感 · 武汉患者可获德专家视频会诊 17 健康 2016.8.30 星期二 十龄童近视几年飙至1400度 医院判断是病理性近视 需施行手术控制近视加深 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员王露）短短几年内孩童的近视程度不断飙升，到十岁时竟高达1400度！前日，来自监利的小雨（化名）在汉口爱尔眼科医院接受手术治疗。

小雨的父亲说，妻子的视力正常，自己的近视也不满400度，没想到女儿3岁上幼儿园就被检查出近视，随着年龄的增长度数也跟着狂飙，每年都更换眼镜才能维持正常视物，4岁时眼镜度数已达600度。虽一直在尝试控制近视的加深，但效果并不理想，到这次再来医院例行检查，发现孩子的近视度数竟增到1400度。医生判断孩子可能是患上了病理性近视。

经爱尔眼科医院详细检查发现，正 常 成 年 人 的 眼 轴 范 围 是23-24mm，但小雨的眼轴已超过28mm。医院小儿科谢小华主任介绍，小雨可能患上了病理性近视，正常人到18岁眼轴就会发育稳定不再生长，视力趋稳，而小雨不会停止发展，近视程度还会继续升高，不仅眼球形状可能发生变化即外观看眼球突出，还会导致眼球后部的视网膜和脉络膜受牵拉，引发视网膜和脉络膜的萎缩和变薄，引发白内障、黄斑病变、视网膜脱落等一系列会致盲的并发症。

谢主任建议进行后巩膜加固术，控制孩子疯狂增长的度数，以免给孩子视力造成更大伤害。“后巩膜加固术类似在眼球外部进行一个加固，支撑眼球的后极部，阻止后极部的进行性扩张和眼轴进行性延长，一定程度上可减少近视度数。”谢主任提醒，视力的损伤大多难以挽回，如果孩子近视了一定要定期随访检查，进行专业的医学验光配镜，不能任其发展，尤其是病理性近视的孩子更应注意平常的用眼习惯，应减少电子产品使用，避免眼疲劳的情况发生，多做户外活动，做到早治疗早发现。





