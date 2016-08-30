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第16版 教育
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·约20所中小学新校启用
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·国酒茅台200万助我省贫困学子
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“千人免费换牙”月末再掀种牙潮
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约20所中小学新校启用
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国酒茅台200万助我省贫困学子
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教育
2016.8.30 星期二
国酒茅台200万助我省贫困学子
400人每人受助5000元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）8月26日，由中国青少年发展基金会、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、共青团省委举办的2016希望工程圆梦行动大型公益助学活动助学金发放仪式在红安县举行。这也是本报“十七助”助学善款系列发放仪式的重要一环。当日起，茅台集团将向包括我省400名在内的全国2万名贫困家庭大学生，每人发放5000元助学金，共计1亿元。
当日上午，部分受助学子代表获颁助学金，茅台集团被授予“希望工程突出贡献奖”。
咸宁赤壁的李鑫同学，两年多前读高一时，母亲抑郁自杀，家中靠患有佝偻病的父亲摆地摊维持生计。今年，18岁的李鑫以理工科684分的高考分数被北京大学基础医学专业录取。他收到录取通知书后又喜又忧，因为医学专业的学费比其它专业都贵，家中经济状况难以承受。这次领到助学金后，李鑫激动不已：“我一定好好学习，不辜负社会对我的关爱。”
据悉，茅台集团自2012年起连续五年每年捐款1亿元人民币，用于资助全国考入二类本科以上院校、品学兼优、来自农村家庭经济困难的应届大学生。截至今年最新统计，受助学生已达10万人。