查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“千人免费换牙”月末再掀种牙潮 ·约20所中小学新校启用 · ·国酒茅台200万助我省贫困学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · “千人免费换牙”月末再掀种牙潮 · 约20所中小学新校启用 · · 国酒茅台200万助我省贫困学子 16 教育 2016.8.30 星期二 国酒茅台200万助我省贫困学子 400人每人受助5000元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）8月26日，由中国青少年发展基金会、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、共青团省委举办的2016希望工程圆梦行动大型公益助学活动助学金发放仪式在红安县举行。这也是本报“十七助”助学善款系列发放仪式的重要一环。当日起，茅台集团将向包括我省400名在内的全国2万名贫困家庭大学生，每人发放5000元助学金，共计1亿元。

当日上午，部分受助学子代表获颁助学金，茅台集团被授予“希望工程突出贡献奖”。

咸宁赤壁的李鑫同学，两年多前读高一时，母亲抑郁自杀，家中靠患有佝偻病的父亲摆地摊维持生计。今年，18岁的李鑫以理工科684分的高考分数被北京大学基础医学专业录取。他收到录取通知书后又喜又忧，因为医学专业的学费比其它专业都贵，家中经济状况难以承受。这次领到助学金后，李鑫激动不已：“我一定好好学习，不辜负社会对我的关爱。”

据悉，茅台集团自2012年起连续五年每年捐款1亿元人民币，用于资助全国考入二类本科以上院校、品学兼优、来自农村家庭经济困难的应届大学生。截至今年最新统计，受助学生已达10万人。





