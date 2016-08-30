查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“千人免费换牙”月末再掀种牙潮 ·约20所中小学新校启用 · ·国酒茅台200万助我省贫困学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · “千人免费换牙”月末再掀种牙潮 · 约20所中小学新校启用 · · 国酒茅台200万助我省贫困学子 16 教育 2016.8.30 星期二 “千人免费换牙”月末再掀种牙潮 “即刻用”种植牙1天不到1块钱 市民可拨打027-6666 8811报名 楚天都市报讯 近日，有媒体关于种植牙界“太极虎”的报道一出，引起武汉市民的广泛关注，1000颗免费种植牙受到市民青睐，热线持续火爆；很多患者一大早拿着报纸不等工作人员上班，就迫不及待的致电报名，前日，刚种完半口牙的武昌的一位患者就连竖大拇指：老百姓图啥？就是实惠，就想种得起牙，种得好牙!

“值”

种牙能省好几万，难道这还不划算？

“在美莱口腔种牙，技术好，服务好，价钱还合理，真是划算啊！”一位老年牙病患者平时省吃俭用，对价格十分敏感，现在牙也种好了、钱也省了，说不出的开心。

美莱口腔30城连锁资金的支持，用近成本价再掀种牙热潮，获得湖北市民广泛关注。

市场上种植牙价格那么高，为啥美莱口腔敢用近乎成本价？美莱全国连锁30城，大规模、海量采购降低成本，直接从国际种植厂商拿第一手货源，确保美莱拿到低于行业成本价，用近乎成本价不断刷新江城市民种植牙价格底线，改变种植牙高价时代。

“叹”

“即拔即种”巧治疗 种牙不再受煎熬

一位62岁的患者在美莱成功种牙后说，“美莱口腔刘院长手法轻盈，一点儿都不痛苦。”“即刻用”重建技术，只需要种4颗牙，就能实现半口牙的种植，就像在嘴里打上4个桥墩，然后架成一座完美的桥一样。它克服了传统种牙技术“一个萝卜一个坑”满口种植的弊端，大大降低了患者的痛苦，也节省了一大笔手术费用，给缺牙人群带来福音，整个手术过程一次性完成，种植的牙齿当天就可以用来吃东西，是真正的即种即用种植。

“服”

18年种牙历史 全国30城连锁

“美莱口腔是全国连锁品牌，不仅专家技术过硬，连助手、护士都动作娴熟。前不久种了3颗牙，现在吃嘛嘛香！”丁老太现在身体倍儿棒，这都是吃出来的健康。

美莱口腔创立18年，在全国30城连锁，有着强大的资源优势、成本优势和决策优势。因为历史悠久，所以经验丰富，各种种牙难题都能应对；因为全国连锁，所以资源共享，全国专家可随时调动为缺牙老人服务。

美莱口腔经常听到种牙者肯定的回馈之音，欣喜的同时也更加专注于自身的工作，为缺牙患者解决切身难题。

18年连锁老品牌 开业钜惠1000颗德国种植牙免费援助

18年老品牌，美莱口腔，2016年强势进驻武汉，造福江城人民口福。依托亚洲30城连锁的集团优势，与中、韩、德三大知名种植体厂商结成战略合作关系，即日起，特公益援助1000颗种植牙免费援助，不用出国即能享国际专家亲手种牙，机会难得，现在报名申请免费名额：

027-8886 8886

活动义齿以旧换新千颗种植牙免费送

种植牙：全场种植体3送1

成人牙齿矫正：每天前50名享3800元特惠；

活动义齿、烤瓷牙以旧换新：可抵300—600元；

口腔全景CT：种牙免费送

八月美牙特价：洁牙68元，牙齿美白580元

报名电话：180-6276-5092

报名地址：武昌汉街杏林西路8号（东湖路湖北银行后200米）美莱口腔

乘车路线：1. 地铁：汉街站B出口；2. 公交：东湖路楚河汉街站；3.自驾：高德导航——美莱口腔（杏林西路）





