查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·广告：动向新闻 ·我国拟开征环境保护税 ·图文：鄂企入市寻求价格避险 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 我国拟开征环境保护税 · 图文：鄂企入市寻求价格避险 14 财经 2016.8.30 星期二 我国拟开征环境保护税 明确各类排放行为的税额下限 各省可根据情况申请上浮 楚天都市报讯 据新华社电环境保护税法草案29日提请全国人大常委会首次审议，草案提出在我国开征环境保护税。

根据草案，环保税的纳税人为在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。应税污染物为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。

我国自1979年已经确立了排污费制度，2015年征收排污费173亿元，缴费户数28万户。

草案将现行排污费收费标准作为环保税的税额下限，规定：大气污染物税额为每污染当量1.2元；水污染物为1.4元；固体废物按不同种类，税额为每吨5元至1000元；噪声按超标分贝数，税额为每月350元至11200元。

考虑到各地情况差异较大，草案中授权省级人民政府可以在《环境保护税税目税额表》规定的税额标准基础上，上浮应税污染物的适用税额，报同级人大常委会决定，并报全国人大常委会和国务院备案。





