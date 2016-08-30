查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人 ·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 ·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 ·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对 ·15位小朋友为它庆生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 中信银行为赴美客户提供多重权益 · 图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 · 图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 · 应对客流高峰 武铁日均加开临客 · 15位小朋友为它庆生 · 开奖公告 13 经济 2016.8.30 星期二 图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 全长1316米 全程高架连接江汉六桥与二环线 楚天都市报讯 图为：江汉六桥汉阳接线二期工程示意图



楚天都市报讯（记者林永俊通讯员程锡刚）昨日，江汉六桥汉阳接线二期（汉阳大道—龙阳湖北路）工程正式开工。该工程完工后，从江汉六桥出发，可直达龙阳湖北路，全程无红绿灯。

建设方武汉城投集团负责人介绍，该工程呈南北走向，北起汉阳大道，与江汉六桥汉阳接线一期工程地面段主线顺接，开始架设高架桥，向南依次上跨汉阳大道、墨水湖北路地面层，止于规划中的龙阳湖东路，全长1316米。

据介绍，该工程按城市主干路建设，采用“主线高架+地面辅道”建设模式，主车道时速60公里，地面辅道时速40公里，在项目终点处与墨水湖北路高架相交设置仙女山立交，与二环线实现连接。

该工程完工后，与先期建设的汉阳接线一期工程一起，成为汉阳西部区域二环线到三环线之间唯一一条南北向城市主干道路，有效缓解知音桥、长丰桥等过汉江交通压力。





