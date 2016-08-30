查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人 ·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 ·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 ·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对 ·15位小朋友为它庆生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 中信银行为赴美客户提供多重权益 · 图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 · 图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 · 应对客流高峰 武铁日均加开临客 · 15位小朋友为它庆生 · 开奖公告 13 经济 2016.8.30 星期二 中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人 楚天都市报讯 即日起，中信银行联合中国银联、全球奥特莱斯最大的管理集团——美国SIMON集团，给中国客户赴美提供多重权益，同时，赴美期间遇到紧急情况，可请中信银行在美国的紧急联系人协助解决。

三类优惠服务 方便游客衣食住行购

中信银行联合中国银联、美国SIMOM集团为客户提供三类服务：一是7%全美持卡消费返现，持62开头中国银联卡单币种借记卡、信用卡消费，即享最高7%的消费返现；二是美境内15城奥特莱斯尊享优惠，持中信银行银联借记卡、信用卡在旧金山、纽约、华盛顿、洛杉矶等15个城市奥特莱斯任一店消费，即可免费获得价值25美金贵宾折扣手册；三是解决购物餐饮，凡是在奥特莱斯消费满$500即可获得$25星巴克代金券（可换购8杯星巴克咖啡饮品）。十一“黄金周”期间，还在旧金山奥特莱斯专门设立了300平米的中信VIP客户区，客户可以休息并享用精美茶点。

设立紧急联系人 解决客户燃眉之急

除了让客户享受到赴美的便利和增值，中信银行还致力于搭建在美服务体系，启动美国免费热线，并在美国增加中信银行紧急联系人，力争解决客户关注的“痛点”问题。当国内客户遇到护照丢失、疾病意外、语言不通或家长急于了解美留学生在美状况等“痛点”问题时，都可以致电给中信银行在美的紧急联系人，届时可通过在美国各州的HNL集团客户代表、签约的学生联合会组织或当地社团，获取相应的帮助。





