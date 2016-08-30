查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：“快3”本周四启动8000万元派奖 ·湖北福彩大奖播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：“快3”本周四启动800 · 湖北福彩大奖播报 8 福彩 2016.8.30 星期二 湖北福彩大奖播报 2016.8.22—2016.8.28●福彩“中福在线” 楚天都市报讯 本周我省彩民博得全国彩池14次，大奖分别出自以下13个销售厅：

武汉市徐东大街；武汉市台北路；武汉市金桥大道；武汉市齐安大道；武汉市常青花园；孝感市建设路；咸宁赤壁市陆水湖大道；咸宁市崇阳县白鹭广场；荆州松滋市乐乡大道；荆州江陵市荆洪路；荆州市荆南路；荆门市长宁大道；武汉市徐州新村（二次）。





