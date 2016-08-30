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第8版 福彩
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图文：“快3”本周四启动800
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湖北福彩大奖播报
8
福彩
2016.8.30 星期二
湖北福彩大奖播报
2016.8.22—2016.8.28●福彩“中福在线”
楚天都市报讯 本周我省彩民博得全国彩池14次，大奖分别出自以下13个销售厅：
武汉市徐东大街；武汉市台北路；武汉市金桥大道；武汉市齐安大道；武汉市常青花园；孝感市建设路；咸宁赤壁市陆水湖大道；咸宁市崇阳县白鹭广场；荆州松滋市乐乡大道；荆州江陵市荆洪路；荆州市荆南路；荆门市长宁大道；武汉市徐州新村（二次）。