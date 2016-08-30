查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：“快3”本周四启动8000万元派奖 ·湖北福彩大奖播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：“快3”本周四启动800 · 湖北福彩大奖播报 8 福彩 2016.8.30 星期二 图文：“快3”本周四启动8000万元派奖 今年“快3”第四次派奖返奖率提升至66.67% 楚天都市报讯 □楚天都市报记者曹磊 通讯员李洋



记者昨日从省福彩中心获悉，9月1日起（本周四），福彩“快3”游戏将启动8000万元派奖活动，返奖率直接飙升至66.67%。这是“快3”游戏今年第四次派奖，也是规模最大，派奖金额最高的一次派奖，再次让彩民朋友体验“快3”游戏开奖快、返奖高的乐趣。



8000万派奖规模空前



据了解，此次派奖是我省继今年2月14日和5月15日两次2000万，以及6月10日3000万派奖之后，第四次对“快3”游戏进行的超级大回馈活动，8000万元的派奖金额可谓规模空前。

活动还未开始，不少彩民们便已摩拳擦掌。昨天上午，记者来到武汉市汉阳区一家福彩投注站，业主吴先生说：“派奖活动最能调动彩民们的积极性。活动还没开始，不少彩民就已开始提前‘练兵’，研究近期号码走势，希望9月1日起能更有效中得奖金。”

常青花园一家福彩站业主邱先生也告诉记者，“快3”奖金的增加能引起彩民浓厚的玩彩兴趣。彩民刘先生则表示，奖金涨了，看准就要多投一点：“快3派奖相当于所有彩民们一起‘抢奖金’，就跟过年手机发红包一样，要靠抢的，蛮好玩。”



返奖率飙升至66.67%



“派奖当然好呀，你看我，买这注333的豹子号，如果中了，以前是240元，现在可以得到288元呢！”在青山区钢花新村的一家福彩投注站里，彩民杨先生给记者算了一笔帐：非派奖日，他买了15倍的豹子号111，111开出来后，以前的奖金是3600元。现在就可以得到4320元。比以前足足多了720元。

据了解，按照派奖规则，选取“三同号单选”、“二同号单选”、“三不同号”三种子玩法派奖，单注240元变288元、单注80元变96元、单注40元变48元。派奖返奖率直接飙升至66.67%。

业内人士称，别看“快3”单注奖金并不高，但如果结合多倍投注，也能收获大奖。在历次派奖中，不少彩民靠倍投收获了数十万的奖金。



派奖火热也应理性投注



省福彩中心介绍，“快3”游戏以返奖高、选号少、开奖快、趣味多、中奖易等诸多特点，自销售伊始就受到广大爱心彩民的热情追捧和喜爱。“快3”游戏即“快速开奖”的游戏。每10分钟销售一期，选号、投注、兑奖一气呵成，极大的适应了目前人们快节奏的生活需求，投注者不用在购买福利彩票后长时间等待开奖，从而享受到更多的投注乐趣。

在9月1日开始的“快3”8000万大派奖期间，随着游戏返奖率的提升，能够让彩民在献出爱心的同时，获得更为丰厚的奖金。不过，尽管“快3”派奖活动即将火热开启，但广大彩民还是应理性投注，量力而行。

派奖方案

1、派奖时间：9月1日起，至8000万元派往为止。按日均销量1200万元，日均派奖140万元算，预计派奖57天。

2、派奖金额及来源：派奖总额8000万元，资金来源于“快3”玩法调节基金。

3、派奖范围：对部分主力子玩法派奖，选取“三同号单选”、“二同号单选”、“三不同号”的三种子玩法派奖。





