查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·让娱乐类节目释放更多正能量 ·旧盒装新饼也是问题 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 让娱乐类节目释放更多正能量 · 旧盒装新饼也是问题 · 微观点 6 评论 2016.8.30 星期二 微观点 楚天都市报讯 请中学老师别再说“上了大学就轻松了”，要说就说“上了大学就自由多了”。

——时下，一些重点高校的工科专业一二年级学生不及格率高已成普遍现象。究其原因，除了各地生源质量有差异外，一部分学生上大学后放松了学习也是重要原因。高校教师郁明表示，“上了大学就轻松了”误导了一大批大学新生

资方、片方、院线捆绑而生的各种“特供3D”影片，说得直白点，就是为了圈钱。

——美国影片《谍影重重5》近日在国内上映，却迅速得到了一个并不光彩的诨名“叠影重重”，起因是该片放映的3D版本中，打斗、追逐等场面晃动厉害、妨碍观影，《光明日报》29日对此发表观点

大数据下，天下无贼。

——在旧金山举行的知识发现和数据挖掘大会上公布的一项成果称，通过机器学习算法，可以从乘客一卡通的异常使用情况中挖掘出潜藏的小偷。因为与普通乘客选择最优出行方案不同，极少数人可能经常绕行一圈或突然改变乘车路线，如果这些异常行为足够多，那么他有可能是小偷。研究人员在北京测试了这种大数据挖掘方法，结果成功“验证”了近93％的小偷。网友“喆西”对此赞叹

炒几套房赚的利润，比开工厂轻松多了。

——珠海市三鑫服饰有限公司总经理陈三曲从事服装行业十几年了，据其透露，近年来自己很多开工厂的朋友放弃了实业投资，转投房地产。他担忧房地产市场再这么发展下去，对中国实体经济将造成严重打击

很多年轻人，有自己目标，想做世界首富，这个奋斗的方向是对的。但是最好先定一个能达到的小目标。比如我先挣它一个亿。

——在近期《鲁豫大咖一日行》的节目中，鲁豫深入万达集团采访王健林，王健林这句话随之爆红网络





