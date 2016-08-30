查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·让娱乐类节目释放更多正能量 ·旧盒装新饼也是问题 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 让娱乐类节目释放更多正能量 · 旧盒装新饼也是问题 · 微观点 6 评论 2016.8.30 星期二 旧盒装新饼也是问题 楚天都市报讯 绘图/朱慧卿



中秋临近，月饼销售火热。有市民发现买回的北京二商集团宫颐府月饼包装盒上有两个生产日期，印迹清楚的日期是今年8月，模糊的则显示为去年8月。北京二商集团宫颐府月饼销售负责人表示，问题出在盒子上，月饼本身没有问题。记者走访各大超市，在不少宫颐府月饼包装盒上看到有擦拭生产日期的痕迹。（8月29日《北京晨报》）

商家称是用了去年的盒子装今年的月饼，可要证明他们的所说属实，却很困难，因为每块月饼的独立包装上并没有标明生产日期，只在外包装上才有。消费者既然查不到真正的生产日期，而外包装又是去年的，商家就无法解释清楚月饼到底是去年“穿越”回来的还是今年8月生产的。

况且就算包装盒内的月饼是“新鲜出炉”而非去年生产，篡改包装盒日期，也是违规行为。根据卫计委颁布的《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定，“应清晰标示预包装食品的生产日期和保质期，日期标示不得另外加贴、补印或篡改”。

事实上，旧包装盒装月饼，不仅是“面子”问题，月饼包装下更可能隐藏着质量安全问题。每到中秋节，月饼食品安全问题并不少见，如有的传统月饼偷工减料；有的月饼明明莲蓉分量不高，却要在包装上写上莲蓉月饼；还有的月饼商家，为了让月饼存放时间更久，超标使用防腐剂，但又为了让消费者“放心”购买，自称防腐剂少，实际上却明降暗加，或是在外包装上以山梨酸钾、脱氢醋酸钠等一类化学专用词替代防腐剂等字样，误导消费者。这样说来，包装盒是去年的，销售的月饼是不是也是去年的？这需要监管部门尽快调查清楚，给消费者一个交待。

中秋将至，月饼等时令食品，一般只集中于某一节日生产、销售，不少生产者平时可能生产别的食品，只在中秋节、端午节来临时，临时进行月饼、粽子生产加工，而监管者也容易对生产与销售者失之于常态化的监管。这都容易造成月饼等时令食品出现质量等问题。

这就需要监管部门行动起来，开展专项行动，清查问题食品。而对食品安全问题，不仅在中秋节要严查，在任何时候都不能大意。

戴先任



声音



网友“邓海建”：集齐五款果仁才能叫“五仁月饼”、网红款的“小龙虾月饼”、放置了好几年却依然容颜不老的“僵尸月饼”……每年的中秋话题总是跟月饼纠缠不清。

据说今年开始，五仁、莲蓉月饼等再也不能随意叫了。去年底执行的月饼新标准将迎来实施后的第一个中秋，在新标准中，“五仁月饼”明确要有5种果仁，而莲蓉月饼的莲蓉含量、水果类月饼的水果含量等，都有了明确要求。其实对于消费者来说，叫什么名字不重要、配料是否精确也不重要，重要的是质量底线是否堪忧，再不济，总不能拿陈年的月饼或馅料改头换面冒充当季新货。

网友“袁浩”：有记者调查发现，不同品牌、不同口味的月饼保质期从20天到120天不等，同一口味的月饼甚至保质期也可能有几倍之差，令人疑惑不解。月饼保质期到底有多少谜团，保质期长短到底应该谁说了算，这些问题都需要有一个明确回答。

月饼保质期的标注随意性很大,由企业自己在掌控，监管部门并没有强制的规定，导致一些黑心商家钻空子，下架月饼、过期月饼改头换面后重新上架的现象屡有发生。

要让消费者放心食用月饼，一方面，需要相关部门尽快研究制定统一科学的月饼保质期标准，另一方面，相关部门也要积极履行监管责任，督促商家与厂家妥善处理下柜食品，特别是过期食品，最好能通过媒体公布下柜月饼的流向，接受市民监督，不能让没有卖完的月饼一夜蒸发，去向不明，更不能把过期月饼换个日期再行销售。





