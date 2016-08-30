查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·让娱乐类节目释放更多正能量 ·旧盒装新饼也是问题 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 让娱乐类节目释放更多正能量 · 旧盒装新饼也是问题 · 微观点 6 评论 2016.8.30 星期二 让娱乐类节目释放更多正能量 楚天都市报讯 □耿银平



国家新闻出版广电总局近日下发关于进一步加强社会类、娱乐类新闻节目管理的通知，要求始终把导向放在最根本、最重要的位置，以主旋律、正能量主导社会类、娱乐类新闻。（8月29日新华网）

物质生活水平提高后，人们的闲情逸致多了，从社会类、娱乐类新闻节目中寻求精神安慰和谈资，未尝不可。但任何一种传播，不仅是一种信息输送，更会带来无形的价值引导、精神引领和道德教育功效，也都会对公众的精神生活、审美品位，乃至社会风尚，带来无形的感染和影响。这就是所谓的潜移默化的熏陶。比如我们喜欢的明星是德艺双馨的道德明星，公众就能得到“与善人游，如行雾中，虽不濡湿，潜自有润”的精神提升。如果是“毒星”、“毒舌”，就会误导公众，蛊惑公共价值。小节目中有大内涵，也要加强管理。

国家新闻出版广电总局提出加强管理，正有此意：娱乐节目可以轻松，也不能过于娱乐化，更不能有太多的盲目迎合、撒娇装嫩、装疯卖傻、嗲声嗲气、肤浅恶搞，否则，精神产品就可能是“毒品”了。

通过内容管理，社会娱乐类节目走出随心所欲、天马行空、过于自由的态势，摆脱肤浅、庸俗、无聊的粗浅定位，就能逐渐回归到理性、秩序和规范,成为公众喜欢的精神娱乐品。小小的改动和调整，就能带来巨大的精神面貌的改观，何乐而不为？“没有引领就会盲目跟风，缺乏主次难免迷失方向”，社会娱乐类节目的积极价值、厚重内涵，也不是从天上掉下来的，也需要引领、挖掘和培养。我们让社会娱乐类节目的每个细节，都填满积极的羽毛，庸俗化思维、过度娱乐化，就没了萌长的机会。电视精神产品的艺术使命感：“既要上通天线，载中华文明之旨、核心价值观之道；又要下接地线，放下身段，表现普通群众的喜怒哀乐”，才能得到实实在在的落实。

当下是一个拼脑力的时代，就是要制造娱乐，我们也要用大脑做节目，强调愉悦程度，也放大健康程度、品位程度、启迪程度。

让社会娱乐类节目摆脱庸俗定位，创造出社会效应和经济效应双丰收。这才是人们最想得到的有价值感、有意义的收视。





