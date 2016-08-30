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 第1版 要闻
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·医院乱收费可拨“12320”举报
·图文：镜头下的创业路
·武汉“声音”市场已形成产业链
·培养人才造福患者 江城医院与高校频频联姻
·首批6年免检车后天到期 车主莫忘上线检验
·习近平视察战略支援部队机关
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.30 星期二
本报记者跟踪拍摄创业青年一整年
图文：镜头下的创业路
    楚天都市报讯 图为：昨日，在光谷一家网络科技公司办公室里，公司合伙人李洪宇在进行产品包装设计工作。
楚天都市报记者王永胜摄


   