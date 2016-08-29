查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国内 ·广告 ·图文：时隔28年 恢恢法网终罩恶魔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：时隔28年 恢恢法网终罩 21 国内 2016.8.29 星期一 图文：时隔28年 恢恢法网终罩恶魔 公安部刑侦局发布消息：甘蒙系列强奸杀人案告破 楚天都市报讯 图为：嫌疑人被抓捕现场



27日下午，公安部刑侦局官方微博发布消息称，8月26日，自1988年起连续在14年间强奸、杀害多名女性的犯罪嫌疑人高某在甘肃省白银市落网，高某对犯罪事实供认不讳。

通报称，8月26日，犯罪嫌疑人高某在白银市落网，甘蒙“8·05”系列强奸杀人残害女性案成功告破。高某现年52岁，经审讯，该人初步供述了在白银、包头两地作案11起、杀死11人的犯罪事实。目前此案在进一步审理中。



作案手段极其残忍



8月26日上午，甘肃省白银市工业学校的小卖部，当警察闯进门时，年过半百的高承勇表情慌张。

高承勇，52岁，兰州市榆中县青城镇城河村农民。几十年来，高承勇和妻子一直在外面“打工”，很少在村子里露面，他还有两个儿子。高承勇留给老家人的印象是：孝顺。在同学邻居眼里，他沉默内向，却有一个和他性格不太相符的爱好：跳舞。因为跳舞，高承勇曾和别人起冲突，还被扎了几刀。

在他被抓获的小卖部附近的理发店老板眼里，他显得“文文静静的，像个学校的老师”。他的另一个身份，是白银连环强奸杀人案的犯罪嫌疑人。榆中县距离白银市120公里。

公安部刑侦局官方微博称，据高某供述，在1988年到2002年的14年间，他在白银作案9起，包头作案2起，杀死11人。

这些案件的特征有，专门选择身穿红色衣服的年轻女性作为下手目标，大部分作案选在白天，采用尾随盯梢或长期观察后直接进入所选女子居住地，进行强奸杀害，手段极其残忍。受害人中年龄最小的仅8岁。专案组将这些案件并案侦查，定性为“性变态杀人案件”。

办案过程中，警方认为，此人应该是在白银长期居住，有较严重的性变态心理，或者生理缺陷，特别是具有性功能间歇性障碍症，对女性怀有仇恨心态。

种种案件细节，警方这样总结高承勇的性格特征，内向、抑郁、冷漠，不善交际，孤僻不合群，做事极有耐心，并且具有非常明显的双重性人格，做事隐蔽性极强。



DNA检验排查出嫌犯



追凶28年，最终帮助警方抓获高承勇的关键信息，来自DNA检测。

用一位接近警方人士的话说，这些年，白银官方为了破这个案子，“动静大得很”。当时，警方确认案件系同一人所为，虽然嫌犯留下了足印、指纹、精液、DNA等各种身体特征线索，甚至有模拟画像。所有白银市区男性户籍居民，都被做过指纹录入、抽血验DNA，警方试图通过这种方法排查嫌疑人，但最终查无此人。

一名接近警方的人士称，如今他们才知道问题出在哪里——高承勇户籍所在的兰州农村，因为排查困难，当时并没有被采集指纹和录入DNA。当然，因为害怕，高承勇之前也刻意避开了。

今年，白银连环杀人案启动重新调查。办案机关在海量信息中找到与高承勇相关的关键信息，并提取他的指纹和DNA，与当年命案现场留下的指纹和DNA进行信息比对，就此确定他的嫌疑人身份。

据接近办案警方的人士透露，警方通过数据库比对，发现当地一位在押高姓人员的DNA-Y染色体特征值与疑犯的类似，进一步复核检验确认，疑犯就是与其同一家族的男性成员。随后，警方启动家系排查，对其家族上下直系男性挨个筛排分析，尤其是警方已经掌握的嫌犯的大致年龄，最后确定此人的远房侄子高承勇，有时间空间和具备作案条件。

综合《新京报》、中新社报道





