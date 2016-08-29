查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 国际
·图文：“半个温州人”竞选加蓬总统
·图文：土耳其出兵叙利亚 打击库尔德武装
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
图文：“半个温州人”竞选加蓬总
·
图文：土耳其出兵叙利亚 打击库
20
国际
2016.8.29 星期一
图文：土耳其出兵叙利亚 打击库尔德武装
出动F-16战机和坦克 连续夺取5个边境小镇
楚天都市报讯 图为：土耳其军队出动坦克跨境作战 CFP图
据新华社电 土耳其军队代号为“幼发拉底河盾牌”的越境军事行动27日进入第四天。土军方人士称，土军当天动用战机和坦克，在其扶植的叙利亚反对派武装呼应下，攻击了叙北部多处库尔德武装目标。开战以来，土军已经从库尔德武装和极端组织“伊斯兰国”手中一连夺取5个边境小镇。
多名不愿公开姓名的土耳其军官说，土军当天出动两架F－16战机轰炸了由库尔德武装“人民保护部队”占据的一处地盘。库尔德方面证实，空袭发生在叙利亚边境小镇杰拉卜卢斯以南8公里的阿马尔奈村。
空袭过后，土军又在其支持的当地反对派武装火力配合下，与库尔德武装展开激战。土耳其官方阿纳多卢通讯社报道，两辆土军坦克被火箭弹命中，造成一死三伤。库尔德方面则说，在阿马尔奈村附近摧毁了两辆敌军坦克，打死多名坦克兵。
按照法新社说法，这是土军本月24日出兵叙利亚以来，第一次空袭叙利亚库尔德武装，也是土方首次遭遇人员损失。
土耳其官方将此次行动定性为反恐作战，目标是清除叙利亚北部“伊斯兰国”和库尔德武装的威胁。分析人士指出，土军虽然名义上“两个都打”，但重心显然放在后者。
近年来，叙北部的库尔德武装在美国扶植下成为打击“伊斯兰国”的生力军，势力范围迅速扩大，已经在叙利亚北部构成事实性自治。土耳其担心，一旦叙利亚库尔德人组建自治区，会对土耳其国内数百万库尔德人产生示范效应，危及土耳其国家安全。
土耳其多安通讯社报道，土东南部主要城市迪亚巴克尔的一座机场27日晚遭遇火箭弹袭击，没有造成人员死伤，袭击者疑似库尔德武装。
迪亚巴克尔省省长侯赛因·阿克索伊告诉当地NTV电视台，27日午夜前不久，四枚火箭弹落在机场贵宾休息室门外一个警察哨岗附近，所有乘客和机场工作人员紧急撤退到航站楼内避险，没有人员因此受伤，所有进出港航班也未受到影响。
眼下尚无任何组织或个人“认领”这起袭击。当地安全部门官员认为，袭击者可能是活跃在这一带的库尔德武装组织。
土耳其东南部是库尔德人聚居区，是库尔德工人党等反政府武装的主要活动区域。库尔德工人党成立于1979年，试图通过武力在土耳其、伊拉克、伊朗与叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其、美国和欧洲联盟视作恐怖组织。