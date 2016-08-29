查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·国足今赴韩国迎首战 ·图文：他们心中藏着同一个梦 ·姜至鹏：我们不恐韩 ·“弗格森时间”再现 ·李铁将赴欧深造 ·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 国足今赴韩国迎首战 · 图文：他们心中藏着同一个梦 · 姜至鹏：我们不恐韩 · “弗格森时间”再现 · 李铁将赴欧深造 · 图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 · 简讯 19 体育 2016.8.29 星期一 女排访问香港受追捧 图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 楚天都市报讯 昨日，里约奥运会内地奥运精英代表团中的女排队员，在香港奥海城与香港市民见面，并与200名儿童互动游戏大受追捧，主教练郎平扮鬼脸逗趣十足。





