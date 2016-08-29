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第19版 体育
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·图文：他们心中藏着同一个梦
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·“弗格森时间”再现
·李铁将赴欧深造
·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
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国足今赴韩国迎首战
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图文：他们心中藏着同一个梦
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“弗格森时间”再现
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李铁将赴欧深造
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图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
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19
体育
2016.8.29 星期一
女排访问香港受追捧
图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
楚天都市报讯 昨日，里约奥运会内地奥运精英代表团中的女排队员，在香港奥海城与香港市民见面，并与200名儿童互动游戏大受追捧，主教练郎平扮鬼脸逗趣十足。