国足今赴韩国迎首战图文：他们心中藏着同一个梦姜至鹏：我们不恐韩“弗格森时间”再现李铁将赴欧深造图文：郎平扮鬼脸逗趣十足简讯
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 第19版 体育
·国足今赴韩国迎首战
·图文：他们心中藏着同一个梦
·姜至鹏：我们不恐韩
·“弗格森时间”再现
·李铁将赴欧深造
·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
·简讯
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.8.29 星期一
女排访问香港受追捧
图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
    楚天都市报讯 昨日，里约奥运会内地奥运精英代表团中的女排队员，在香港奥海城与香港市民见面，并与200名儿童互动游戏大受追捧，主教练郎平扮鬼脸逗趣十足。


   