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李铁将赴欧深造
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19
体育
2016.8.29 星期一
华夏俱乐部透露
李铁将赴欧深造
楚天都市报讯 据新华社电 在河北华夏幸福足球俱乐部重磅引入前曼城主帅佩莱格里尼后，昨日，俱乐部方面透露，佩莱格里尼及其教练团队将在对阵恒大的比赛中首秀，而少帅李铁之后将在俱乐部帮助下前往欧洲高水平俱乐部学习深造。
华夏方面表示，9月10日主场对阵广州恒大的比赛佩莱格里尼及其团队将迎来首秀，而俱乐部将在现场为李铁精心安排一个仪式。“目前，俱乐部已经在积极联系欧洲高水平俱乐部，为李铁提供进一步学习和深造的机会。”有关负责任人说。
此前，河北华夏幸福俱乐部常务副总经理付强接受采访时表示：“李铁是国产年轻教练的代表，希望他能够出国深造，将来再来为中国足球做出贡献。”