国足今赴韩国迎首战图文：他们心中藏着同一个梦姜至鹏：我们不恐韩“弗格森时间”再现李铁将赴欧深造图文：郎平扮鬼脸逗趣十足简讯
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 第19版 体育
·国足今赴韩国迎首战
·图文：他们心中藏着同一个梦
·姜至鹏：我们不恐韩
·“弗格森时间”再现
·李铁将赴欧深造
·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
·简讯
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.8.29 星期一
华夏俱乐部透露
李铁将赴欧深造
    楚天都市报讯 据新华社电 在河北华夏幸福足球俱乐部重磅引入前曼城主帅佩莱格里尼后，昨日，俱乐部方面透露，佩莱格里尼及其教练团队将在对阵恒大的比赛中首秀，而少帅李铁之后将在俱乐部帮助下前往欧洲高水平俱乐部学习深造。
    华夏方面表示，9月10日主场对阵广州恒大的比赛佩莱格里尼及其团队将迎来首秀，而俱乐部将在现场为李铁精心安排一个仪式。“目前，俱乐部已经在积极联系欧洲高水平俱乐部，为李铁提供进一步学习和深造的机会。”有关负责任人说。
    此前，河北华夏幸福俱乐部常务副总经理付强接受采访时表示：“李铁是国产年轻教练的代表，希望他能够出国深造，将来再来为中国足球做出贡献。”


   