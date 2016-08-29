查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·国足今赴韩国迎首战 ·图文：他们心中藏着同一个梦 ·姜至鹏：我们不恐韩 ·“弗格森时间”再现 ·李铁将赴欧深造 ·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 国足今赴韩国迎首战 · 图文：他们心中藏着同一个梦 · 姜至鹏：我们不恐韩 · “弗格森时间”再现 · 李铁将赴欧深造 · 图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 · 简讯 19 体育 2016.8.29 星期一 小将绝杀曼联获三连胜 “弗格森时间”再现 楚天都市报讯 楚天都市报讯曼联在补时进球确立胜局似乎是弗格森时代的专利，不过在昨天凌晨进行的英超第三轮的“榜首大战”中，新帅穆里尼奥也享受了一次补时绝杀的快感，18岁福将拉什福德替补出场在第92分钟的进球帮助曼联客场1比0战胜赫尔城，取得新赛季开局三连胜。球迷们感慨，狂人不仅给球队带来了胜利，终于让球队找回了弗格森时代的霸气。

赛前有不少媒体指出穆里尼奥不会使用年轻球员，没想到这场比赛就被打脸，在久攻不下的情况下，狂人用拉什福德换下马塔起到了很好的效果，补时进球也是顺理成章的事情。18岁又301天，拉什福德成为穆里尼奥执教下取得英超进球最年轻的球员，值得一提的是，这是拉什福德本赛季第一次英超出场，算上这场比赛，他职业生涯在英超只有10次射正纪录就打入6球，效率恐怖。“我会给拉什福德奖励一个微笑和大大的拥抱，这就足够了。”穆里尼奥赛后笑着说。

英国媒体也感慨，穆里尼奥的到来，让大家都感受到了弗格森时代的那支不可阻挡的红魔。不过考虑到前三轮对手不算太强，对狂人真正的考验，也许还在后面。 建武





