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“弗格森时间”再现
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19
体育
2016.8.29 星期一
小将绝杀曼联获三连胜
“弗格森时间”再现
楚天都市报讯 楚天都市报讯曼联在补时进球确立胜局似乎是弗格森时代的专利，不过在昨天凌晨进行的英超第三轮的“榜首大战”中，新帅穆里尼奥也享受了一次补时绝杀的快感，18岁福将拉什福德替补出场在第92分钟的进球帮助曼联客场1比0战胜赫尔城，取得新赛季开局三连胜。球迷们感慨，狂人不仅给球队带来了胜利，终于让球队找回了弗格森时代的霸气。
赛前有不少媒体指出穆里尼奥不会使用年轻球员，没想到这场比赛就被打脸，在久攻不下的情况下，狂人用拉什福德换下马塔起到了很好的效果，补时进球也是顺理成章的事情。18岁又301天，拉什福德成为穆里尼奥执教下取得英超进球最年轻的球员，值得一提的是，这是拉什福德本赛季第一次英超出场，算上这场比赛，他职业生涯在英超只有10次射正纪录就打入6球，效率恐怖。“我会给拉什福德奖励一个微笑和大大的拥抱，这就足够了。”穆里尼奥赛后笑着说。
英国媒体也感慨，穆里尼奥的到来，让大家都感受到了弗格森时代的那支不可阻挡的红魔。不过考虑到前三轮对手不算太强，对狂人真正的考验，也许还在后面。 建武