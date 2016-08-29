国足今赴韩国迎首战图文：他们心中藏着同一个梦姜至鹏：我们不恐韩“弗格森时间”再现李铁将赴欧深造图文：郎平扮鬼脸逗趣十足简讯
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 第19版 体育
·国足今赴韩国迎首战
·图文：他们心中藏着同一个梦
·姜至鹏：我们不恐韩
·“弗格森时间”再现
·李铁将赴欧深造
·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
·简讯
楚天都市报电子版
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19 体育 2016.8.29 星期一
姜至鹏：我们不恐韩
    楚天都市报讯 昨天，国足继续在沈阳奥体中心进行训练，作为球员代表的姜至鹏在接受媒体采访时表示：“虽然我们在实力上和韩国队相比有所逊色，但我们不恐韩！”
    除了9月1日客战韩国队外，中国队6日回到主场迎战的另一个对手伊朗队的实力也非常强劲。对此，姜至鹏表示：“我们是12强赛里面最后一支进入到比赛的球队，我们会摆低姿态，去力拼每个对手。从实力上看上，我们和这前两个对手比的确有所逊色，但这不代表我们就放弃比赛，我们会让球迷看到一支有血性的中国队。”
    姜至鹏透露，国足此前的训练量有些大，所以感到有些疲劳，但通过后面这几天的调整，在体能上不会有太大的问题。考虑到此前中国队与韩国队的比赛成绩，对于恐韩症的说法，姜至鹏给出了否定的观点，“我从来没有和韩国队交过手，所以我自身不存在恐韩的说法，我觉得这也是过去的一种现象，现在我们得关心未来会发生的东西，过去的就让它过去吧。” 叶青


   