查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·国足今赴韩国迎首战 ·图文：他们心中藏着同一个梦 ·姜至鹏：我们不恐韩 ·“弗格森时间”再现 ·李铁将赴欧深造 ·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 国足今赴韩国迎首战 · 图文：他们心中藏着同一个梦 · 姜至鹏：我们不恐韩 · “弗格森时间”再现 · 李铁将赴欧深造 · 图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 · 简讯 19 体育 2016.8.29 星期一 姜至鹏：我们不恐韩 楚天都市报讯 昨天，国足继续在沈阳奥体中心进行训练，作为球员代表的姜至鹏在接受媒体采访时表示：“虽然我们在实力上和韩国队相比有所逊色，但我们不恐韩！”

除了9月1日客战韩国队外，中国队6日回到主场迎战的另一个对手伊朗队的实力也非常强劲。对此，姜至鹏表示：“我们是12强赛里面最后一支进入到比赛的球队，我们会摆低姿态，去力拼每个对手。从实力上看上，我们和这前两个对手比的确有所逊色，但这不代表我们就放弃比赛，我们会让球迷看到一支有血性的中国队。”

姜至鹏透露，国足此前的训练量有些大，所以感到有些疲劳，但通过后面这几天的调整，在体能上不会有太大的问题。考虑到此前中国队与韩国队的比赛成绩，对于恐韩症的说法，姜至鹏给出了否定的观点，“我从来没有和韩国队交过手，所以我自身不存在恐韩的说法，我觉得这也是过去的一种现象，现在我们得关心未来会发生的东西，过去的就让它过去吧。” 叶青





