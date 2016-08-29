当中国队上一次站在世界杯的赛场时，张玉宁年仅5岁多；14年后，这位年轻的少年俨然成为了亿万球迷心中国足未来的领军人物。在登上归国的飞机前，张玉宁在微博上这样写道：“十四年，全部属于足球；依然，是那个关于世界杯的梦想！Go after team China forever.（注：一路追随中国队）” 在这段文字下，张玉宁还配了4张图，头两张是张玉宁随父亲在14年前为中国队加油时的照片，后两张则是他身披着国家队战袍的留影。在昨天上午飞抵沈阳接受记者采访时，张玉宁追忆起了当年的那一幕，那是2002年，他随父亲去韩国观看了中国队与哥斯达黎加的一场比赛，不过在那场中国队最有可能取胜的比赛中，中国队却输掉了比赛，最终首度亮相世界杯的中国队未能实现进一球、拿一分的预定目标。 自今年2月14日，张玉宁在荷甲迎来首秀后，他的位置越来越稳固，并在3月6日代表维特斯打入了中国球员在荷甲的首粒入球。此后，他多次获得首发出场的机会。而在国家队，张玉宁也证明了自己，在6月3日与特立尼达和多巴哥的热身赛里，张玉宁在自己的国足首秀便上演梅开二度的好戏，成为史上最年轻首秀破门的国脚。 此次12强赛，张玉宁能否再度为国足建功，带给我们更大的惊喜呢？让我们一起期待吧。