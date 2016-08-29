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图为：张玉宁

图为：张玉宁小时候和父亲一起为国足加油



一个已36岁、一个才19岁，在这支国足中，年纪最大的当属四朝元老郑智、而年纪最小的则是队中唯一的海归张玉宁，在12强赛即将打响前，在他们心目中都怀着同一个梦想，那就是能像2002年那样，再度站到世界杯的舞台上去。



最嫩的梦想

14年前，他曾为国足加油



当中国队上一次站在世界杯的赛场时，张玉宁年仅5岁多；14年后，这位年轻的少年俨然成为了亿万球迷心中国足未来的领军人物。在登上归国的飞机前，张玉宁在微博上这样写道：“十四年，全部属于足球；依然，是那个关于世界杯的梦想！Go after team China forever.（注：一路追随中国队）”

在这段文字下，张玉宁还配了4张图，头两张是张玉宁随父亲在14年前为中国队加油时的照片，后两张则是他身披着国家队战袍的留影。在昨天上午飞抵沈阳接受记者采访时，张玉宁追忆起了当年的那一幕，那是2002年，他随父亲去韩国观看了中国队与哥斯达黎加的一场比赛，不过在那场中国队最有可能取胜的比赛中，中国队却输掉了比赛，最终首度亮相世界杯的中国队未能实现进一球、拿一分的预定目标。

自今年2月14日，张玉宁在荷甲迎来首秀后，他的位置越来越稳固，并在3月6日代表维特斯打入了中国球员在荷甲的首粒入球。此后，他多次获得首发出场的机会。而在国家队，张玉宁也证明了自己，在6月3日与特立尼达和多巴哥的热身赛里，张玉宁在自己的国足首秀便上演梅开二度的好戏，成为史上最年轻首秀破门的国脚。

此次12强赛，张玉宁能否再度为国足建功，带给我们更大的惊喜呢？让我们一起期待吧。



最老的梦想

第4次，他将成为超级替补



自高洪波接手国足后，作为国足队长的郑智一度距离国足很远，不过他并没有放弃努力，在最后时刻，高洪波最终向这位老将发出了召唤，郑智也得以再度去冲击一直都未能实现的世界杯之梦。

作为一位36岁的老将，从2004年至今，郑智已经是第四次参与国足的世界杯预选赛，不过前三次，国足都在小组赛阶段折戟，因此这也是郑智第一次参与决赛阶段的比赛，“队里所有人都是第一次参加亚洲区决赛阶段的比赛，等于我们距离目标更近了一步，所有的人都非常期待。”郑智说。

这次国足集训的地点是郑智的家乡沈阳，而当年的米卢正是在沈阳率队圆梦世界杯的。郑智表示，“沈阳是中国足球的福地，希望这次也能为国足带来好运。”在谈到12强赛的前景时，郑智坦言：“12支球队都有机会进入世界杯。我敢说，这次没有一支球队能轻易战胜对手，我们从12强赛出线的机会还是有的。”郑智说。

此次12强赛，高洪波之所以召回郑智，在于中后场伤病较多，而郑智既能踢中场，也能客串中后卫，他可能不再是核心，而是去担当超级替补的角色。对于这样的变化，郑智表示并不在意，“其实踢什么位置都不重要，重要的是能够帮助中国队去获得比赛的胜利！” 叶青





