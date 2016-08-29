查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·国足今赴韩国迎首战 ·图文：他们心中藏着同一个梦 ·姜至鹏：我们不恐韩 ·“弗格森时间”再现 ·李铁将赴欧深造 ·图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 国足今赴韩国迎首战 · 图文：他们心中藏着同一个梦 · 姜至鹏：我们不恐韩 · “弗格森时间”再现 · 李铁将赴欧深造 · 图文：郎平扮鬼脸逗趣十足 · 简讯 19 体育 2016.8.29 星期一 时隔15年再度冲击世界杯 国足今赴韩国迎首战 楚天都市报讯 楚天都市报讯 今晚7点，时隔15年再度出战世预赛12强赛（此前为10强赛）的中国男足，将乘包机从沈阳直飞韩国首尔，准备9月1日客场挑战韩国队的首场比赛。

昨天上午，随着效力于荷甲特维斯队的张玉宁的到来，正在沈阳备战的国足终于在临行前，聚齐了此次12强赛大名单上的所有25名球员。经过短暂的休息后，当天下午，张玉宁就出现在国足的训练中。与此前的训练一样，国足只开放了前15分钟，最晚归队的张玉宁自然成为了大家聚焦的对象。从训练来看，张玉宁的身体状态不错。虽然他还只是一位年仅19岁的小将，但并没有表现出大战即将来临的紧张。在慢跑的过程中，他还不时与队友们说笑着。

按照安排，国足将于今天中午12点，在沈阳奥体中心进行此次集训的最后一次训练，然后全队返回酒店休息。当晚7点，全队将在沈阳桃仙机场搭乘包机直飞韩国首尔。因为是包机，加之沈阳与首尔的距离不远，航班只需一个多小时就可以抵达首尔，可以说在此次前往韩国的旅途，国足甚至比一些中超球队征战客场还要轻松。 叶青





