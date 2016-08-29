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国足今赴韩国迎首战
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姜至鹏：我们不恐韩
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“弗格森时间”再现
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李铁将赴欧深造
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图文：郎平扮鬼脸逗趣十足
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19
体育
2016.8.29 星期一
时隔15年再度冲击世界杯
国足今赴韩国迎首战
楚天都市报讯 楚天都市报讯 今晚7点，时隔15年再度出战世预赛12强赛（此前为10强赛）的中国男足，将乘包机从沈阳直飞韩国首尔，准备9月1日客场挑战韩国队的首场比赛。
昨天上午，随着效力于荷甲特维斯队的张玉宁的到来，正在沈阳备战的国足终于在临行前，聚齐了此次12强赛大名单上的所有25名球员。经过短暂的休息后，当天下午，张玉宁就出现在国足的训练中。与此前的训练一样，国足只开放了前15分钟，最晚归队的张玉宁自然成为了大家聚焦的对象。从训练来看，张玉宁的身体状态不错。虽然他还只是一位年仅19岁的小将，但并没有表现出大战即将来临的紧张。在慢跑的过程中，他还不时与队友们说笑着。
按照安排，国足将于今天中午12点，在沈阳奥体中心进行此次集训的最后一次训练，然后全队返回酒店休息。当晚7点，全队将在沈阳桃仙机场搭乘包机直飞韩国首尔。因为是包机，加之沈阳与首尔的距离不远，航班只需一个多小时就可以抵达首尔，可以说在此次前往韩国的旅途，国足甚至比一些中超球队征战客场还要轻松。 叶青