查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第18版 文娱
·图文：第50次演周恩来 孙维民用细节塑造伟人
·图文：2016武汉诗歌节浓情谢幕
·图文：“看楚天”推荐《星际迷航3》
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
图文：第50次演周恩来 孙维民
·
图文：2016武汉诗歌节浓情谢
·
图文：“看楚天”推荐《星际迷航
18
文娱
2016.8.29 星期一
如果9月只看一场电影
图文：“看楚天”推荐《星际迷航3》
楚天都市报讯 图为：《星际迷航3》海报
楚天都市报讯（记者戎钰）如果把热闹好看的《复仇者联盟》系列称作“花瓶”式大片，那将于9月2日公映的《星际迷航3》就是好莱坞大片中难得的“美貌与智慧并重”型选手。想知道为什么？“看楚天·2016光影年”第28场看片会，带你去《星际迷航3》首映场一探究竟。
不管是单兵作战的《钢铁侠》、《美国队长》、《雷神》，还是组团火拼的《复仇者联盟》，都是主打救世英雄们的开挂传奇。在它们的逻辑里，要不是有这些真命天子力挽狂澜，美国早就被各路奇形怪状的大反派给“灭”了。
但《星际迷航》系列不同，它首先在格局上就甩了其他特效大片一条街——他们的战场在星辰之上，他们的战友和敌人都是外星来客，人类只不过是宇宙村里的一户普通人家，最大的特点无非是长得帅、嘴巴甜。
作为美国科幻影视文化中最重要的一笔，自上世纪60年代以来，《星际迷航》的影视剧、动画片影响了好几代粉丝，连《生活大爆炸》里的4位宅男科学家都是该系列的疯狂粉丝。而最让影迷庆幸的是，《星际迷航》前两部电影都拥有超高口碑，完美捍卫了这个大IP的尊严。
9月2日，由原班人马打造的《星际迷航3》将登陆内地影院，“看楚天·2016光影年”第一时间组织看片会，邀请100位科幻片影迷看看这回星际联邦又出了什么大事。
看片时间：9月 2日晚7点，武商摩尔国际影城。
参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。