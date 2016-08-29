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楚天都市报讯（记者戎钰）如果把热闹好看的《复仇者联盟》系列称作“花瓶”式大片，那将于9月2日公映的《星际迷航3》就是好莱坞大片中难得的“美貌与智慧并重”型选手。想知道为什么？“看楚天·2016光影年”第28场看片会，带你去《星际迷航3》首映场一探究竟。

不管是单兵作战的《钢铁侠》、《美国队长》、《雷神》，还是组团火拼的《复仇者联盟》，都是主打救世英雄们的开挂传奇。在它们的逻辑里，要不是有这些真命天子力挽狂澜，美国早就被各路奇形怪状的大反派给“灭”了。

但《星际迷航》系列不同，它首先在格局上就甩了其他特效大片一条街——他们的战场在星辰之上，他们的战友和敌人都是外星来客，人类只不过是宇宙村里的一户普通人家，最大的特点无非是长得帅、嘴巴甜。

作为美国科幻影视文化中最重要的一笔，自上世纪60年代以来，《星际迷航》的影视剧、动画片影响了好几代粉丝，连《生活大爆炸》里的4位宅男科学家都是该系列的疯狂粉丝。而最让影迷庆幸的是，《星际迷航》前两部电影都拥有超高口碑，完美捍卫了这个大IP的尊严。

9月2日，由原班人马打造的《星际迷航3》将登陆内地影院，“看楚天·2016光影年”第一时间组织看片会，邀请100位科幻片影迷看看这回星际联邦又出了什么大事。

看片时间：9月 2日晚7点，武商摩尔国际影城。

参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。





