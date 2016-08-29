查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：第50次演周恩来 孙维民用细节塑造伟人 ·图文：2016武汉诗歌节浓情谢幕 ·图文：“看楚天”推荐《星际迷航3》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：第50次演周恩来 孙维民 · 图文：2016武汉诗歌节浓情谢 · 图文：“看楚天”推荐《星际迷航 18 文娱 2016.8.29 星期一 白发垂髫踊跃诵 诗意时光永不老 图文：2016武汉诗歌节浓情谢幕 楚天都市报讯 图为：“中华诗词少儿吟诵会”现场



楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员江身军）著名诗人受到明星般追捧，白发垂髫均踊跃上场吟诗诵诗，2016武汉诗歌节带给江城随性而至、无处不在的诗意。前日，“致敬新诗百年”朗诵会吸引市民走进卓尔书店自发在楼梯间诵诗。昨日，“中华诗词少儿吟诵会”又有育才小学150多名师生在此高吟低唱，在钢琴与小提琴现场合奏的曼妙音乐氛围中，《满江红》铿锵有力、震撼人心，《雨巷》曲回婉转、意象朦胧，舞蹈《学弟子规》以新颖的舞姿编排重温经典，令人眼前一亮。至此，2016武汉诗歌节画上圆满句号。不少市民和学生纷纷表示意犹未尽。

正如开幕式上著名诗人、中国作家协会副主席吉狄马加的一席诗意致辞：“诗歌又回到公共生活空间，诗歌的生命力依然存在。她正在唤醒我们的生活和灵魂。”著名诗人李少君说，本届武汉诗歌节让诗人们仿佛回到30年前，“重现了诗歌的黄金年代”。





