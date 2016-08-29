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文娱
2016.8.29 星期一
白发垂髫踊跃诵 诗意时光永不老
图文：2016武汉诗歌节浓情谢幕
楚天都市报讯 图为：“中华诗词少儿吟诵会”现场
楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员江身军）著名诗人受到明星般追捧，白发垂髫均踊跃上场吟诗诵诗，2016武汉诗歌节带给江城随性而至、无处不在的诗意。前日，“致敬新诗百年”朗诵会吸引市民走进卓尔书店自发在楼梯间诵诗。昨日，“中华诗词少儿吟诵会”又有育才小学150多名师生在此高吟低唱，在钢琴与小提琴现场合奏的曼妙音乐氛围中，《满江红》铿锵有力、震撼人心，《雨巷》曲回婉转、意象朦胧，舞蹈《学弟子规》以新颖的舞姿编排重温经典，令人眼前一亮。至此，2016武汉诗歌节画上圆满句号。不少市民和学生纷纷表示意犹未尽。
正如开幕式上著名诗人、中国作家协会副主席吉狄马加的一席诗意致辞：“诗歌又回到公共生活空间，诗歌的生命力依然存在。她正在唤醒我们的生活和灵魂。”著名诗人李少君说，本届武汉诗歌节让诗人们仿佛回到30年前，“重现了诗歌的黄金年代”。