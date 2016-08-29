查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：第50次演周恩来 孙维民用细节塑造伟人 ·图文：2016武汉诗歌节浓情谢幕 ·图文：“看楚天”推荐《星际迷航3》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：第50次演周恩来 孙维民 · 图文：2016武汉诗歌节浓情谢 · 图文：“看楚天”推荐《星际迷航 18 文娱 2016.8.29 星期一 《海棠依旧》本月31日登陆湖北 图文：第50次演周恩来 孙维民用细节塑造伟人 楚天都市报讯 图为：《海棠依旧》剧照

图为：孙维民、黄薇在发布会现场



楚天都市报记者张聪



他不仅仅是一位伟大领袖，还是一个普普通通有血有肉的人。

日前，改编自周恩来侄女周秉德《我的伯父周恩来》一书，反映新中国成立后周恩来工作和生活的电视剧《海棠依旧》，在央视播出后引起了热烈反响。据悉，该剧由中央电视台、八一电影制片厂等出品，湖北省委宣传部、湖北省新闻出版广电局、湖北长江电影集团等多家单位参与联合出品。

昨日，《海棠依旧》湖北开播仪式在洪山礼堂举行，宣布该剧将从8月31日起，在湖北影视频道晚间黄金时间6集连播。

21年内50次扮演周总理形象的特型演员孙维民，与剧中邓颖超的扮演者黄薇昨日一同到场。



说角色

细节打造“有血有肉”的人



1995年，孙维民在电视剧《七战七捷》中首度饰演周恩来，时光过去21年，到了《海棠依旧》，他刚好第50次“体验”周恩来的人生。

同一个人物演了50次，但孙维民说这一次的“周恩来”是特别的。此前在接受采访时他就表示过，“以周恩来为主线描写他在建国后27年人生历程的，《海棠依旧》是第一部。”而这部戏让他感觉，自己不仅仅是在塑造一个伟人，更是在塑造一个“有血有肉”的人。

《海棠依旧》中打动观众的细节很多，比如对于抗美援朝的书写，特别用了周恩来为前线战士炒面的细节；此外，电视剧开篇，中南海一名花匠因紧张而手抖引发周恩来注意，结果查出这名花匠是潜藏特务的细节……让观众津津乐道。

孙维民也表示，这部戏自己最大的突破就是细节表演，“我努力从不同侧面去展现周总理的喜怒哀乐，他走路很急很快，长期快节奏工作，我自己也有意识地学。”而因为剧情时间长度跨越27年，孙维民也特意去揣摩周恩来不同时期的精神气质。



谈“特型”

应该演什么像什么



从1995年开始饰演周恩来，但其实，在周恩来之外，孙维民还演过鲁迅、廖仲恺等历史人物，而昨日发布会上的孙维民，乍一看上去完全不像周恩来——这特型化妆的力量也太强大了！

据悉，孙维民曾经在采访中提及，做一个演员，“不能像什么演什么，而应该演什么像什么”，“演什么像什么，这确实非常难，一个好演员，要把‘演’的成分丢掉，用心去‘塑造’这个角色，使得自己和角色融为一体。”

他说，其实每一次扮演周恩来都是一次新的挑战，“这么多年来，我也有痛苦和迷茫的时候。但我心里非常明白，我不是在‘演’周总理，而是在用心感受这个人物。每走一步，我都在揣摩、摸索，努力把表演的‘花架子’丢掉。”

他笑称，演周总理次数多了，生活中有时也会有下意识的动作，“比如走着走着，手就会不自觉地抬上去。”而他说，更多的，是自己学到了周恩来的人格魅力和人生智慧。





