查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·安史之乱（18） ·爷爷，我想您了 ·图文：啰嗦的“臭老爸” ·一枝一叶总关情 ·洹河梦（25） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 安史之乱（18） · 爷爷，我想您了 · 图文：啰嗦的“臭老爸” · 一枝一叶总关情 · 洹河梦（25） 17 小小作家 2016.8.29 星期一 爷爷，我想您了 楚天都市报讯 孝感高中2015级一（10）班 周新颜



前年我去云南旅游，夜宿香格里拉。爷爷打电话关心我的近况，他问：“孙儿，玩到哪儿啦？”“香格里拉！”我答道。爷爷便放心了：“噢，乡里啊，好，好。”同朋友分享这事时，大家都笑得前仰后合，而我却偷偷侧过身揩去眼眶中的泪水。

我的爷爷已不在了！

大半年了，一个本不大的屋子冷清了不少。爷爷还在时，清晨会催我起床，中午我回家前，爷爷就备好了一桌饭菜。

爷爷烧菜，总想去创新一些新口味，他人上了年纪，把菜做毁是家常便饭。而我的“太子脾气”一触即发，吃到不对劲儿的菜，立马摔下筷子，怒气冲冲地大步跨回房间，把房门重重关上，家里的窗户摇得嘎吱作响。爷爷便走进房间轻轻拍拍我的肩说：“对不住了，是爷爷错了，我本想给你换个烧法……不想吃的话我这儿还有钱，你拿去买吃的，别买路边小摊的，不卫生。”说完，他走回餐桌旁，把做坏的菜一个人慢慢吃完。

现在我才知道，爷爷为了给我准备那些菜，特意起早床去集市上买，回来忙活一上午，就是为了我能吃上几口，他便满足了；爷爷给我的那些钱，是他平时买菜剩下的，有时在街上饿了，连个烧饼都不舍得买，为的是能多给我一两块。他在弥留之际还在为我担心。“孙儿啊，爷爷最大的愿望就是可以看到你上一个好的大学……”

我抱着爷爷的遗像，看着他化作缕缕清灰随风飘散，那场景我终身难忘，心中撕裂般痛苦。爷爷，孙子我想您了。

点评：作者此刻深深体会到了，亲人都是一世的缘分，只有这世，没有来世。写作充满真情实感。





