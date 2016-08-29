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洹河梦（25）
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小小作家
2016.8.29 星期一
爷爷，我想您了
楚天都市报讯 孝感高中2015级一（10）班 周新颜
前年我去云南旅游，夜宿香格里拉。爷爷打电话关心我的近况，他问：“孙儿，玩到哪儿啦？”“香格里拉！”我答道。爷爷便放心了：“噢，乡里啊，好，好。”同朋友分享这事时，大家都笑得前仰后合，而我却偷偷侧过身揩去眼眶中的泪水。
我的爷爷已不在了！
大半年了，一个本不大的屋子冷清了不少。爷爷还在时，清晨会催我起床，中午我回家前，爷爷就备好了一桌饭菜。
爷爷烧菜，总想去创新一些新口味，他人上了年纪，把菜做毁是家常便饭。而我的“太子脾气”一触即发，吃到不对劲儿的菜，立马摔下筷子，怒气冲冲地大步跨回房间，把房门重重关上，家里的窗户摇得嘎吱作响。爷爷便走进房间轻轻拍拍我的肩说：“对不住了，是爷爷错了，我本想给你换个烧法……不想吃的话我这儿还有钱，你拿去买吃的，别买路边小摊的，不卫生。”说完，他走回餐桌旁，把做坏的菜一个人慢慢吃完。
现在我才知道，爷爷为了给我准备那些菜，特意起早床去集市上买，回来忙活一上午，就是为了我能吃上几口，他便满足了；爷爷给我的那些钱，是他平时买菜剩下的，有时在街上饿了，连个烧饼都不舍得买，为的是能多给我一两块。他在弥留之际还在为我担心。“孙儿啊，爷爷最大的愿望就是可以看到你上一个好的大学……”
我抱着爷爷的遗像，看着他化作缕缕清灰随风飘散，那场景我终身难忘，心中撕裂般痛苦。爷爷，孙子我想您了。
点评：作者此刻深深体会到了，亲人都是一世的缘分，只有这世，没有来世。写作充满真情实感。