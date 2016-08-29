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一枝一叶总关情
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洹河梦（25）
17
小小作家
2016.8.29 星期一
一枝一叶总关情
楚天都市报讯 武汉外国语学校高二（3）班 谢泽莱
入秋，窗外的梧桐开始变成枯黄的色调。枯叶铺了满地，踩在上面发出沙沙的声响。树，遵循着自然规律，在春季来临时生长、于秋天落幕后沉寂，在来年又将繁茂、枯黄。一切变换，从来不忧愁叹惋。
可是为何，当三更的雨敲打在梧桐叶上，伤心的人儿侧耳倾听，却叶叶声声尽是刻骨的别离？大自然是无情的，只是默默地重复、变换，无论物是人非，它只是遵从着自己既定的轨道运作。可当有人心心念念的情思剪不断理还乱，却苦于无法一吐为快时，他们看到了与自己情感心心相通的景，一霎那，一枝一叶，一字一句，一声一叹，一朵花的飘零都被赋予了无限伤感。
梧桐的黄叶漫天飞舞，我的视线中走进两位老人，两人互相搀扶着，踏在枯叶铺成的道路上。尽管他们是蹒跚、艰难地走着，他们的神情中却透出满满的幸福。慢慢地，两老双双走出了我的视线，只留下一串落叶的沙沙。我情不自禁地微笑，那秋叶的黄，未必是苦涩的，未必象征着忧伤，那明明也可以是最温暖的颜色。一样的景，遇到不一样的心弦，奏出的自然也是不一样的旋律。
点评：写景写情，充满意蕴。可见伤春悲秋，也是人们自己心境的投射。