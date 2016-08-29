查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·安史之乱（18） ·爷爷，我想您了 ·图文：啰嗦的“臭老爸” ·一枝一叶总关情 ·洹河梦（25） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 安史之乱（18） · 爷爷，我想您了 · 图文：啰嗦的“臭老爸” · 一枝一叶总关情 · 洹河梦（25） 17 小小作家 2016.8.29 星期一 图文：啰嗦的“臭老爸” 楚天都市报讯 黄冈市黄州区考棚街小学六（5）班 魏思佳



我的爸爸长得高高的，瘦瘦的，戴着一幅眼镜，一年四季剪着平头，看上去斯斯文文，像一位老师。

我给老爸取了两个绰号，分别是“啰嗦鬼”和“臭老爸”，连在一起就喊：啰唆的“臭老爸”！

我背地里喊老爸“啰嗦鬼”，是因为老爸就像《大话西游》里话多的唐僧，老喜欢在我们耳朵边唠叨，一会儿说我写作业的坐姿不端正，一会儿说不能躺着看课外书。我跟弟弟玩耍时，老爸又说：小心点，别打架，别碰着磕着，别摔个屁股朝天！当然，我知道老爸啰嗦也是为了我们好。

为什么喊“臭老爸”呢？因为每次老爸一回家换鞋子时，我们老远就能闻到臭味了。呵呵，那臭味，好家伙，好几次我都快被熏得晕过去。老爸是做销售的，每天提着包在外面跑来跑去，路走得多了，鞋子就臭了。而且老爸很节俭，总是穿着一双黑皮鞋，从不换，直到这双皮鞋快烂掉了，才会买一双新的。虽然我喊“臭老爸”，但我也知道老爸上班其实挺辛苦的。

我给老爸取了两个绰号，大家是否以为我欺负老爸呢？其实，我告诉你，老爸可没那么好对付，他也给我起了绰号呢，叫我“好吃佬”，“小笨蛋”，连在一起就是：好吃的“小笨蛋”！哈哈，我们是不是打平了？

今天是老爸的生日，我写下这篇作文，祝愿亲爱的老爸生日快乐，健康长寿，外出时平平安安！等我长大赚了钱，多买几双好皮鞋送给老爸，让老爸不再“臭”！至于啰嗦，我也曾冥思苦想，现在终于有了绝招，那就是等老爸啰嗦完，我大声说：老爸，我没听清，麻烦你再重复一遍好吗？哈哈，让老爸一次说个够！

点评：欲扬先抑，充满童趣，从作文中可见，小作者的家庭氛围非常轻松可乐。先有快乐的童年，才有快乐的作文。





