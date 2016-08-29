查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 楚动 ·图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 ·广告：动向新闻 ·图文：2万人热捧“晒赛文明”旅游行动 ·孙东林热情参加中国合伙人大会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 · 广告：动向新闻 · 图文：2万人热捧“晒赛文明”旅 · 孙东林热情参加中国合伙人大会 16 楚动 2016.8.29 星期一 农耕年华亲子游满载欢笑 图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 楚天都市报讯 图为：家长和孩子在农耕年华玩得不亦乐乎



楚天都市报讯（记者尹洁）摸鱼、喂羊、磨豆浆，这个暑假，你和孩子玩得嗨吗？由本报楚天亲子和农耕年华风情园联合打造的暑假亲子游活动，已经成功举办了三期，90组家庭尽情体验了农耕乐趣。

部分家长没有报上名，纷纷咨询能否加开一期。为此，主办方商议，特定于9月4日（本周日），将农耕年华暑假亲子游活动再延续一期，所有体验项目与前三期一样，原价245元，一大一小的亲子套票依然是138元，而且依然是前30组家庭先报先得，请抓紧时间报名哦！

农耕乐到底有多乐？孩子说了算！参加第一期活动的爽爽只有3岁半，磨起豆浆来认真极了，妈妈说又好玩又有意义。第二期活动中，很多小朋友在池塘里尽情捉鱼，“孩子玩得尽兴，我们也高兴。”家长们纷纷点赞。

想和他们一样开心体验吗？赶快拨打027-88567857或加入qq群288742641，或扫描二维码点击“农耕乐”报名吧！





