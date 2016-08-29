查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·广告 ·图文：铁路护墙外一夜建起14间平房 ·图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍” ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：铁路护墙外一夜建起14间 · 图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断 · 市民之声 15 跑腿 2016.8.29 星期一 市民之声 楚天都市报讯 楚天都市报记者揭明玥



昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

汉阳区江先生：在汉阳大道五龙路中百仓储附近的十字路口处，有一家水果店，每到晚上七八点时，就开始用高音喇叭播放促销消息。我家住在水果店旁的单元楼上，每天都觉得非常吵，家人都休息不好。

汉阳区城管委：将派执法人员晚上到现场探访，若发现商铺用高音喇叭促销，会约谈店主，责令其进行整改。

洪山区王先生：我是南湖大道芷岸龙庭小区的业主。我们小区出口的路本来就不宽敞，有一些车主却经常在马路两侧违停，造成人为拥堵。

武汉市交管局：已通知辖区交警加大巡查力度，依法对违停的车主进行处罚。同时也提醒广大车主应遵守交通规则，不要将车辆乱停乱放。







