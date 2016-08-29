查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·广告 ·图文：铁路护墙外一夜建起14间平房 ·图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍” ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：铁路护墙外一夜建起14间 · 图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断 · 市民之声 15 跑腿 2016.8.29 星期一 图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍” 管理办表示将尽快修复 楚天都市报讯 图为：李娜雕像上的球拍只剩下手柄 楚天都市报记者魏铼摄



楚天都市报记者郭文杰 实习生陈有为



“昨天去汉口江滩散步，走到星光大道发现，李娜雕像的球拍被折断了。”前日，在汉口江滩附近工作的吴先生向本报反映。

昨日，楚天都市报记者来到汉口江滩星光大道，见李娜雕像右手上的球拍，只剩下一截手柄，整个球拍都没有了。所幸，附近其他十多位运动明星雕像无损毁迹象。

在雕像附近卖小商品的胡大爷说，该雕像前几年就被破坏过，有关部门反复维修过多次，“有时候一些游人会掰着球拍照相，有些调皮的小孩也会爬上去掰球拍玩，球拍比较细，很容易被掰弯、掰断。”据记者了解，该雕像于2011年7月落成后，确实数次被折断。

记者将此向汉口江滩管理办公室反映后，对方立即派人到现场检查。该办公室有关负责人介绍，江滩每天都有工作人员巡逻检查，球拍应该是最近两天才被折断的，他们将及时修复。针对雕像之前曾被损坏多次，该负责人解释，雕像是铜制的，为求逼真，球拍的手柄部分和正常球拍的粗细差不多，比较容易被折断，对此他们暂时也没有更好的办法，“我们也希望通过媒体向市民呼吁，爱护公共设施，不要损毁雕像，做文明游客。”





