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图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断
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市民之声
15
跑腿
2016.8.29 星期一
图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍”
管理办表示将尽快修复
楚天都市报讯 图为：李娜雕像上的球拍只剩下手柄 楚天都市报记者魏铼摄
楚天都市报记者郭文杰 实习生陈有为
“昨天去汉口江滩散步，走到星光大道发现，李娜雕像的球拍被折断了。”前日，在汉口江滩附近工作的吴先生向本报反映。
昨日，楚天都市报记者来到汉口江滩星光大道，见李娜雕像右手上的球拍，只剩下一截手柄，整个球拍都没有了。所幸，附近其他十多位运动明星雕像无损毁迹象。
在雕像附近卖小商品的胡大爷说，该雕像前几年就被破坏过，有关部门反复维修过多次，“有时候一些游人会掰着球拍照相，有些调皮的小孩也会爬上去掰球拍玩，球拍比较细，很容易被掰弯、掰断。”据记者了解，该雕像于2011年7月落成后，确实数次被折断。
记者将此向汉口江滩管理办公室反映后，对方立即派人到现场检查。该办公室有关负责人介绍，江滩每天都有工作人员巡逻检查，球拍应该是最近两天才被折断的，他们将及时修复。针对雕像之前曾被损坏多次，该负责人解释，雕像是铜制的，为求逼真，球拍的手柄部分和正常球拍的粗细差不多，比较容易被折断，对此他们暂时也没有更好的办法，“我们也希望通过媒体向市民呼吁，爱护公共设施，不要损毁雕像，做文明游客。”