查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 跑腿 ·广告 ·图文：铁路护墙外一夜建起14间平房 ·图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍” ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：铁路护墙外一夜建起14间 · 图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断 · 市民之声 15 跑腿 2016.8.29 星期一 图文：铁路护墙外一夜建起14间平房 建房者承认没办手续 青山区城管表示将调查 楚天都市报讯 图为：右边平房系没办手续 楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报记者刘毅



昨日，家住青山区建设三路的许超（化名）反映，在建设三路旁有条小路叫三弓路下段，在小路尽头有个院子，近日，有人在院内搭建了十多间平房，他怀疑这是违建。

许超说，小路靠着一条铁路线的护墙，这些平房贴着护墙而建，共有14间。而且，平房都是在26日夜里一夜之间建起来的。

昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，新建的平房确有14间，每间面积约20平方米，房梁等都是木头的，还有工人正在为房子加盖铁皮屋顶。

附近居民说，去年下半年，有人在同一位置建房，后来被城管部门勒令拆除。目前，三弓路下段正在拆迁，他们怀疑建房是为了多得拆迁款。

就在记者走访期间，一名刘姓男子找到记者称，房子是他建的，是为了给手下的建筑工人作为宿舍用，这些房子只是临时建筑，用几个月之后就准备拆除。另外，他承认建房没有经过有关部门批准。

记者随后将情况向青山区城管委反映，工作人员表示将调查。





