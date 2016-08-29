查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第15版 跑腿
·广告
·图文：铁路护墙外一夜建起14间平房
·图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍”
·市民之声
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
广告
·
图文：铁路护墙外一夜建起14间
·
图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断
·
市民之声
15
跑腿
2016.8.29 星期一
图文：铁路护墙外一夜建起14间平房
建房者承认没办手续 青山区城管表示将调查
楚天都市报讯 图为：右边平房系没办手续 楚天都市报记者萧颢摄
楚天都市报记者刘毅
昨日，家住青山区建设三路的许超（化名）反映，在建设三路旁有条小路叫三弓路下段，在小路尽头有个院子，近日，有人在院内搭建了十多间平房，他怀疑这是违建。
许超说，小路靠着一条铁路线的护墙，这些平房贴着护墙而建，共有14间。而且，平房都是在26日夜里一夜之间建起来的。
昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，新建的平房确有14间，每间面积约20平方米，房梁等都是木头的，还有工人正在为房子加盖铁皮屋顶。
附近居民说，去年下半年，有人在同一位置建房，后来被城管部门勒令拆除。目前，三弓路下段正在拆迁，他们怀疑建房是为了多得拆迁款。
就在记者走访期间，一名刘姓男子找到记者称，房子是他建的，是为了给手下的建筑工人作为宿舍用，这些房子只是临时建筑，用几个月之后就准备拆除。另外，他承认建房没有经过有关部门批准。
记者随后将情况向青山区城管委反映，工作人员表示将调查。