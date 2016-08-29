查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 ·榨果汁苏打水受热捧 ·婆婆常突发恶心呕吐 ·中年男子近视又老花 ·图文：少年体内植入“电子药” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 湖北移动暑期优化高校网络 网速 · 榨果汁苏打水受热捧 · 婆婆常突发恶心呕吐 · 中年男子近视又老花 · 图文：少年体内植入“电子药” 14 健康 2016.8.29 星期一 中年男子近视又老花 以为能够互相抵消 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员童萱）生活中经常听到有人这么说，有点近视不要紧，以后有了老花就抵消了。但专家指出，老花和近视是两码事，近视患者到了一定年龄，也会发生老花，它们不会互相抵消。

汉口48岁的李先生一直是高度近视，最近他连近处的东西也看不清了，前日去医院检查，诊断为老花眼，需要佩戴老花镜。“不是说近视和老花可以互相抵消，近视的人就不会得老花的吗？”他觉得很奇怪。

同济医院眼屈光中心主任医师刘磊说，近视患者，有的眼球折射力高于正常，有的虽然折射力正常，但眼球比正常要长，这样造成远处光线只能聚焦于视网膜前方。所以，他们看远时，需要戴近视眼镜（凹透镜），让远处光线先发散后，再进入眼球，随后聚焦于视网膜上。

与近视不同的是，老花眼是一种生理现象，大多出现在40岁以后，看近处的事物逐渐模糊。

他说，近视患者年轻时看远不清楚，看近时不需要或者较少使用眼睛的调节能力即可看清楚；而他们40岁以后发生老花时，近视患者由于本身眼球折射力就高于正常，或眼球长于正常，所以近处某特定位置的光线不需要使用调节能力，即可通过眼球折射，正好聚焦于视网膜上，但是由于人眼调节能力下降，晶体变凸能力变差，近处物体前后移动时就不能聚焦了，此时需要借助于老花镜才能聚焦。所以，当看远处时就要戴上近视眼镜；当看近处时就需要戴上老花眼镜。





