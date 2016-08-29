查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 健康
·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升
·榨果汁苏打水受热捧
·婆婆常突发恶心呕吐
·中年男子近视又老花
·图文：少年体内植入“电子药”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
湖北移动暑期优化高校网络 网速
·
榨果汁苏打水受热捧
·
婆婆常突发恶心呕吐
·
中年男子近视又老花
·
图文：少年体内植入“电子药”
14
健康
2016.8.29 星期一
中年男子近视又老花
以为能够互相抵消
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员童萱）生活中经常听到有人这么说，有点近视不要紧，以后有了老花就抵消了。但专家指出，老花和近视是两码事，近视患者到了一定年龄，也会发生老花，它们不会互相抵消。
汉口48岁的李先生一直是高度近视，最近他连近处的东西也看不清了，前日去医院检查，诊断为老花眼，需要佩戴老花镜。“不是说近视和老花可以互相抵消，近视的人就不会得老花的吗？”他觉得很奇怪。
同济医院眼屈光中心主任医师刘磊说，近视患者，有的眼球折射力高于正常，有的虽然折射力正常，但眼球比正常要长，这样造成远处光线只能聚焦于视网膜前方。所以，他们看远时，需要戴近视眼镜（凹透镜），让远处光线先发散后，再进入眼球，随后聚焦于视网膜上。
与近视不同的是，老花眼是一种生理现象，大多出现在40岁以后，看近处的事物逐渐模糊。
他说，近视患者年轻时看远不清楚，看近时不需要或者较少使用眼睛的调节能力即可看清楚；而他们40岁以后发生老花时，近视患者由于本身眼球折射力就高于正常，或眼球长于正常，所以近处某特定位置的光线不需要使用调节能力，即可通过眼球折射，正好聚焦于视网膜上，但是由于人眼调节能力下降，晶体变凸能力变差，近处物体前后移动时就不能聚焦了，此时需要借助于老花镜才能聚焦。所以，当看远处时就要戴上近视眼镜；当看近处时就需要戴上老花眼镜。