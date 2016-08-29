查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 ·榨果汁苏打水受热捧 ·婆婆常突发恶心呕吐 ·中年男子近视又老花 ·图文：少年体内植入“电子药” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 湖北移动暑期优化高校网络 网速 · 榨果汁苏打水受热捧 · 婆婆常突发恶心呕吐 · 中年男子近视又老花 · 图文：少年体内植入“电子药” 14 健康 2016.8.29 星期一 婆婆常突发恶心呕吐 竟是青光眼惹的祸 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）80岁的刘太婆（化姓）近日常突发恶心呕吐，家人以为其肠胃出现问题，带婆婆到医院检查后才发现，原来其不适是因右眼患晶体溶解性青光眼所致。

刘太婆家住汉口百步亭，10年前左眼视力下降，到医院检查后发现双眼患白内障，左眼情况严重需手术治疗，右眼还未到进行手术的地步。在摘除了左眼的白内障后，刘太婆觉得每天都能看见东西，10年来便没再去医院看过眼睛。近一周来，她常出现恶心呕吐的情况，前日，家人带其来到武汉市中心医院后湖院区看病。检查得知消化系统没问题，但右眼早已失明，诊断为晶体溶解性青光眼。

前日上午，眼科赵芳副主任医师为刘太婆进行了右眼白内障囊内摘除术和右眼前段玻璃体切除术，保留了右眼的外观，术后，刘太婆恶心呕吐症状立即消失。

“我这10年来觉得看东西没有影响，怎么右眼就这样不知不觉的失明了？”婆婆非常奇怪。该院眼科主任项奕介绍，婆婆在10年前做过左眼白内障手术，此后便长期双眼视物，她误以为右眼没问题，其实右眼已悄悄发生病变并失明了，要不是此次其因眼压高导致恶心呕吐来检查，她还没意识到右眼已患青光眼并失明。

项主任提醒，如果白内障患者一段时间内常头痛、恶心、呕吐，要当心患青光眼的可能，及时到医院就诊。由于白内障手术一次只做一只眼睛，术后患者一定要单眼视物，以此来判断另一只眼睛有没有病变，以免影响治疗。





