查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 ·榨果汁苏打水受热捧 ·婆婆常突发恶心呕吐 ·中年男子近视又老花 ·图文：少年体内植入“电子药” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 湖北移动暑期优化高校网络 网速 · 榨果汁苏打水受热捧 · 婆婆常突发恶心呕吐 · 中年男子近视又老花 · 图文：少年体内植入“电子药” 14 健康 2016.8.29 星期一 榨果汁苏打水受热捧 专家提醒消费者小心糖尿病高血压 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员李锐）近来饮料厂商纷纷打起健康牌，各种鲜榨果汁、苏打水成为热门饮料，价格也跟着水涨船高。然而，专家提醒消费者，水果榨汁容易破坏维生素C及膳食纤维，苏打水也并非适合所有消费者，选购时应谨慎。

广州军区武汉总医院营养科主任韩芳昨日接受记者采访时说，相比新鲜水果，鲜榨果汁中膳食纤维和果胶损失最大。果胶有助于控制血糖和血脂，而膳食纤维不仅有助于防止便秘和预防结肠癌，还能降低血清胆固醇，减低冠心病风险。另外，损失这两种营养素还使果汁的饱腹感降低，让人不自觉地多喝几杯，就拿苹果为例，平时吃一个苹果可能就饱了，但如果喝果汁的话，一杯果汁可能包含了两个苹果的量。鲜榨果汁中含大量天然糖分，从而提高了患上糖尿病的风险，所以鲜榨果汁的营养比不上新鲜水果。她说，鲜榨果汁比较适合食欲下降、营养不良、特别需要补充能量的人群，例如运动员等。普通人群建议直接食用水果，肥胖人群更是如此。

“而苏打水是碳酸氢钠的水溶液，含有弱碱性，饮用可平衡人体内的酸碱度，对胃酸起到中和作用。但钠离子作为碳酸氢钠里重要的元素，过多摄入会对高血压或慢性肾脏病患者造成一定影响，因此有这类疾病的人不宜多饮用苏打水。”她说，每天只喝苏打水的结果是，可能有助于解决高尿酸，但也有可能带来可怕的高血压，所以建议不要长期拿苏打水当饮用水，尤其是有高血压和肾病的人最好别喝苏打水，而市场上出售的苏打水大部分是在经过纯化的饮用水中压入二氧化碳，并添加甜味剂和香料的人工合成碳酸饮料，更要少喝。





