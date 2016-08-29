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 第13版 教科
·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱
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·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
楚天都市报电子版
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13 教科 2016.8.29 星期一
富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员项俊平 唐四平）市民在市场上看到的“富硒米”，终于有了湖北地方生产标准。昨日，我省富硒水稻标准化试验基地正式落户沙洋农场，由中国工程院院士朱英国担任项目首席科学家的“红莲型珞优9348富硒杂交稻”也首次试种成功。
    昨天上午，沙洋广华富硒水稻标准化试验基地的稻田一片生机，1000亩“红莲型珞优9348富硒杂交稻”丰收在即。朱英国院士介绍，这种新型水稻亩产预计可达800公斤，比普通水稻产量多三成以上，且能迅速吸收硒元素，营养丰富。预计下月中旬，湖北标准版“绿杉”富硒大米就将面世，湖北富硒产业也将结束有产品、无标准的历史。
    湖北省标准化与质量研究院院长杨建东说，我省硒资源总量居全国前列，但硒产业标准化缺乏全面系统的规划,硒产品质量参差不齐，国家标准、行业标准研制滞后，各级监管部门对硒产品的检验和执法缺乏依据。随着硒产业湖北标准的建立，我省将在企业硒产品标准自我申明制度、从农田到餐桌的产品溯源系统等方面出台系列政策，保障群众吃到的富硒食品货真价实。
    湖北省富硒产业研究院院长戴光忠介绍，近年来，我省富硒产业发展迅速，2015年底综合产值已达520亿元。越来越多的企业进军富硒产业，包括大米、食用油、茶叶、蔬菜、禽蛋、水产等领域。到2020年，我省富硒产业综合产值保守估计将突破1000亿元。


   