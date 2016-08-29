朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝大三学生制作视频警示学弟学妹防骗富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
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 第13版 教科
·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱
·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝
·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
楚天都市报电子版
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13 教科 2016.8.29 星期一
大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员羊莹莹）开学之际，文华学院人文社会科学学部推出了一组防骗视频，警示刚入学的新同学。这组视频由大三学生张浩导演，众同学参演，内容均取材于该校往年新生真实受骗案例。
    据张浩介绍，他将这组视频进行了分类，包括兼职诈骗、考证诈骗等。每则视频还原一个真实案例，并以老师提醒作结。例如，在一则手机诈骗案视频中，张浩饰演骗子，扮成老师模样，佩戴自制证件，表情严肃地在新生晚自习课堂转悠，要求新同学把手机交给他暂存，得手后伺机逃走。另一则视频中，则描述骗子假扮辅导员，到新生宿舍推销产品并收取费用。由于很多新生社会经验不足，加上对老师不熟悉，很容易上当。


   