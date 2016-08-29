查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 ·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝 ·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗 ·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 · 图文：扮游客登火山岛 大学生东 · 大三学生制作视频警示学弟学妹防 · 富硒水稻试种成功将有湖北地方标 13 教科 2016.8.29 星期一 大三学生制作视频警示学弟学妹防骗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员羊莹莹）开学之际，文华学院人文社会科学学部推出了一组防骗视频，警示刚入学的新同学。这组视频由大三学生张浩导演，众同学参演，内容均取材于该校往年新生真实受骗案例。

据张浩介绍，他将这组视频进行了分类，包括兼职诈骗、考证诈骗等。每则视频还原一个真实案例，并以老师提醒作结。例如，在一则手机诈骗案视频中，张浩饰演骗子，扮成老师模样，佩戴自制证件，表情严肃地在新生晚自习课堂转悠，要求新同学把手机交给他暂存，得手后伺机逃走。另一则视频中，则描述骗子假扮辅导员，到新生宿舍推销产品并收取费用。由于很多新生社会经验不足，加上对老师不熟悉，很容易上当。





