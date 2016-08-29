查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 ·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝 ·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗 ·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 · 图文：扮游客登火山岛 大学生东 · 大三学生制作视频警示学弟学妹防 · 富硒水稻试种成功将有湖北地方标 13 教科 2016.8.29 星期一 图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝 楚天都市报讯 图为：“宝石矿工”们在火山口附近的礁石上采集蓝宝石



楚天都市报记者周治涛



商场里晶莹剔透的珠宝，动辄数千、上万元。其实，只要找对地方，在岩石堆里也能砸出宝石。

上周，中国地质大学（武汉）大三学生汪可（化名），就和一群自称“宝石矿工”的发烧友，远赴东海海域的福建漳州近海一座火山岛挖宝。楚天都市报记者随行采访。



冒险攀几十米礁石



本月19日，汪可和来自湖北、湖南等地的6名探宝发烧友，在福建漳州一处火山岛景区会合。“事先我们在网上买了地质锤、凿子。因为是作为游客上岛，不敢带更多装备。”汪可学的是珠宝专业，在团队里负责现场鉴定宝石。

实际带队的，是被大家称为“梦老师”的资深探宝发烧友。行动前，他从相关学术论文中大致圈定了挖宝的范围。虽然提前规划了行程，但因为退潮，一直没有游船出海。

21日下午涨潮，终于有船出海。“梦老师”告诉记者，火山岩浆能形成各种各样的金属矿，在火山喉管处还能形成蓝宝石等多种宝石。

上岛后，队员们直奔火山口。当游客逐渐减少时，大家从包里拿出地质锤，沿着礁石寻觅。

“看，这里有！”搜寻半小时后，汪可在一块礁石上发现蓝宝石颗粒。此处离海平面数十米，而且没有任何保护措施，队员们全靠手脚攀爬，被海风侵蚀的礁石棱角分明，不少队员衣服被割破。

根据景区要求，游客在岛上逗留的时间不能超过2小时。一番采挖后，意犹未尽的队员们不得不收起锤子，赶回渡船码头。



挖宝发团只带熟人



除了蓝宝石，在火山岛附近，队员们还规划了水晶、石榴石、琥珀等多个宝石采集点。汪可介绍，发烧友里面不乏专业玩家，为了保密，一般不带陌生人。

上高中时，汪可就开始在徐东夜市批发销售珠宝手串。与别人不同，她销售的珠宝很多是从朋友手中买来的原矿，然后自己加工成手串、挂饰。大学期间，她认识的探宝发烧友越来越多，偶尔也会跟着他们一起出去采集宝石标本，当做专业实践。

“很多玩家长期在野外钻研宝石分布的信息，跟他们在一起，能学到很多课本上学不到的知识。”汪可说。

不过她也坦言，很多景区对采集宝石标本没有明文规定，而在“宝石矿工”中也不乏专门倒卖宝石的人。这个挖宝小组之所以只带熟人，是为了尽可能保护宝石产地。



专家建议景区规划



武汉城市职院旅游教研室主任黄丽认为，随着私人导游、兴趣小组等旅行方式的兴起，类似“宝石矿工”等发烧友，常在地质公园、植物公园进行采集活动。而地质公园、保护区等具有公共资源属性，随意采集标本属于破坏和侵占公共资源行为。

黄丽建议，除了用现代管理手段加强监管外，景区可进行“同心圆”模式的功能分区，将之划分为核心区、缓冲区和实验区，这样既能保护公共资源，又能规范私人导游、兴趣小组式旅游的管理。





