朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝大三学生制作视频警示学弟学妹防骗富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
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 第13版 教科
·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱
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·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
楚天都市报电子版
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13 教科 2016.8.29 星期一
与教职工子女同班最佳？主科老师最好已婚育？
朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱
    楚天都市报讯 编者按
    
    新学年开学在即，菁菁校园敞开怀抱，迎接学子们的到来。今起，本报推出“新学期伴你行”专栏，集中报道家长和孩子们关心的开学那些事。

    楚天都市报讯（记者郭会桥 实习生王媛）9月1日，武汉市中小学将正式开学。最近，不少一年级新生家长纷纷在朋友圈打探消息，不为别的，只为能够帮孩子挑到一个好班。记者采访发现，操心的家长们摸索出了一套细致的“民间标准”，希望自己的孩子能进入心目中理想的“好班”。
    “我姐姐的小孩分班时没选好班，语文老师刚带半年就养胎去了，接着数学老师又怀孕。老师换来换去，肯定影响学习。”家长黄女士告诉记者，她的孩子即将上小学一年级，开学前她到处找人，希望分班时得到“照顾”，“小学以女老师居多。国家放开二胎政策后，有的老师也会怀二胎，所以主科老师最好已婚已育。”
    也有一些家长青睐教职工子女所在班级。家长邱女士说，她的孩子即将进入硚口区一所小学，这个暑假，她一直在操心孩子分班的事。“我打听过了，学校有位老师的孩子也上一年级。听说好多小学会把教职工子女集中放在一个班，再找个经验丰富的班主任带班。希望我的孩子也能分在这个班。”
    采访中，记者发现，新生家长普遍青睐“生过孩子的老师”，这是因为出现临时换老师的几率降低，而且有孩子的老师更容易与孩子沟通。还有不少家长认为，教职工们肯定会把自己的孩子放在师资配备较好的班级，跟着他们肯定没错。也有一些家长想挑老教师，认为老教师教学经验更丰富；一些家长想挑年轻教师，认为年轻老师虽然缺乏经验，但工作更有激情和冲劲……
    对此，武汉市不少小学校长表示，分班并不像家长们想像的那样，所谓的分班“民间标准”并不靠谱。
    北湖小学校长范永岁介绍，新生入校后，通常按照男女生比例随机分班，各班平行，不存在优劣班之分。“配备语数老师时，也是兼顾各自的优势和不足，特别强的老师不会集中在一个班。而且，老师之间的差别没有想像中那么大。”
    黄陂街小学校长刘胜介绍，该校今年是先分班，再由老师抽签决定教哪个班，尽量保证公平。而且，“多数小学都是采取平行分班，没听说哪所学校单独把教职工子女集中放在一个班。”
    “适合孩子的老师就是好老师。教育需要家长配合，好孩子是家庭教育与学校教育合力的结果。”红领巾学校校长李艳梅说，家长要充分信任孩子的老师，多和老师沟通，配合老师的工作，“既不要过多干涉老师，也不要把教育孩子的责任全部甩给老师。要相信，只要老师用心、用力、用情，就可以把孩子教育好。”


 