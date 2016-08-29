图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动广告我省将推动六大领域价格改革本周96500值班专家预告8月31日专题：法律服务9月1日专题：两化融合
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 第12版 财经
·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动
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·我省将推动六大领域价格改革
·本周96500值班专家预告
·8月31日专题：法律服务
·9月1日专题：两化融合
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.8.29 星期一
8月31日专题：法律服务
    楚天都市报讯 专家：李兵，湖北维思德律师事务所执业律师、合伙人,现任湖北省律师协会公司法律专业委员会副主任，湖北省中小微企业法律服务团成员，律师执业年限28年。先后担任新华社湖北分社、湖北省投资公司、光大银行武汉分行、湖北省开发银行、武汉经开投资有限公司等单位法律顾问。


   