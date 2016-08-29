查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动 ·广告 ·我省将推动六大领域价格改革 ·本周96500值班专家预告 ·8月31日专题：法律服务 ·9月1日专题：两化融合 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启 · 广告 · 我省将推动六大领域价格改革 · 本周96500值班专家预告 · 8月31日专题：法律服务 · 9月1日专题：两化融合 12 财经 2016.8.29 星期一 8月31日专题：法律服务 楚天都市报讯 专家：李兵，湖北维思德律师事务所执业律师、合伙人,现任湖北省律师协会公司法律专业委员会副主任，湖北省中小微企业法律服务团成员，律师执业年限28年。先后担任新华社湖北分社、湖北省投资公司、光大银行武汉分行、湖北省开发银行、武汉经开投资有限公司等单位法律顾问。





