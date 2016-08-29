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本周96500值班专家预告
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财经
2016.8.29 星期一
本周96500值班专家预告
楚天都市报讯 省中小企业服务中心开通96500专家咨询热线后，社会反响良好，本周该中心新邀请2名专家，咨询时间为周三、周四上午9:00-11:30。