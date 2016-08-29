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 第12版 财经
·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动
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·我省将推动六大领域价格改革
·本周96500值班专家预告
·8月31日专题：法律服务
·9月1日专题：两化融合
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.8.29 星期一
本周96500值班专家预告
    楚天都市报讯 省中小企业服务中心开通96500专家咨询热线后，社会反响良好，本周该中心新邀请2名专家，咨询时间为周三、周四上午9:00-11:30。


   