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楚天都市报电子版
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10 财经 2016.8.29 星期一
我省与中信集团签战略合作协议
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚 通讯员徐珊珊）近日，中信集团与湖北省、武汉市签署战略合作框架协议，深化交通和城市基础设施建设、战略性新兴产业、金融等方面的合作。
    中信集团董事长常振明表示，中信集团一直以来都将湖北省作为重要的战略合作投资区域，将进一步联合集团旗下子公司，发挥协同作用，优化资源配置和业务布局，助力湖北省经济发展。
    中信集团表示，随着国家长江经济带战略启动实施及长江中游城市群规划建设，湖北省在金融服务、新型城镇化、工程设计、节能环保等领域面临着重要的发展机遇。此次与湖北省、武汉市两级政府签署合作框架协议，符合国家区域发展战略，不仅为集团在华中地区地产业务的开局打下良好基础，也将有助于集团在鄂的各项业务快速发展。


   