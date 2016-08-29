查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 财经 ·我省与中信集团签战略合作协议 ·新品播报 ·广告 ·深港通11月上旬完成准备工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 我省与中信集团签战略合作协议 · 新品播报 · 广告 · 深港通11月上旬完成准备工作 10 财经 2016.8.29 星期一 我省与中信集团签战略合作协议 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚 通讯员徐珊珊）近日，中信集团与湖北省、武汉市签署战略合作框架协议，深化交通和城市基础设施建设、战略性新兴产业、金融等方面的合作。

中信集团董事长常振明表示，中信集团一直以来都将湖北省作为重要的战略合作投资区域，将进一步联合集团旗下子公司，发挥协同作用，优化资源配置和业务布局，助力湖北省经济发展。

中信集团表示，随着国家长江经济带战略启动实施及长江中游城市群规划建设，湖北省在金融服务、新型城镇化、工程设计、节能环保等领域面临着重要的发展机遇。此次与湖北省、武汉市两级政府签署合作框架协议，符合国家区域发展战略，不仅为集团在华中地区地产业务的开局打下良好基础，也将有助于集团在鄂的各项业务快速发展。





